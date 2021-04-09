〈美股早盤〉美PPI增幅超預期 美股漲跌不一、標普登上4100點續創高

在公布遠高預期的 PPI 數據後，美債殖利率再度上揚，昨日氣勢強勁的科技股小幅回落，主要指數周五 (8 日) 開盤漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.3％，那斯達克綜合指數跌 0.4%，標普 500 指數漲 0.13％，登上 4,100 點大關續創新高，費半跌近 0.9％。

稍早公布美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 月增率報 1%，高於市場預期，年增率 4.2% 則寫逾 9 年新高；核心 PPI 月增率和年增率分別報 0.7% 和 3.1%，均大幅高於預期和前值。

截稿前，10 年期美債殖利率上揚至 1.676％。蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 等昨日表現優異的科技股周五開盤均小幅回落。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四於 IMF 春季論壇上繼續發表鴿派言論，強調會持續為經濟提供支持，雖然價格壓力會伴隨經濟重啟而上揚，央行會密切關注並在必要時採取行動，試圖淡化外界對於通膨失控的風險。

美股財報季近將於下周開跑，並由銀行股打頭陣。Refinitiv IBES 調查分析師預期，標普 500 指數成分股公司獲利年增約 25%，有望創下 2018 年以來最強勁的 Q1 表現。

截至台北時間周五 (9 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 102.90 點或 0.31%，暫報 33606.47 點

那斯達克綜合指數和跌 56.76 點或 - 0.41%，暫報 13772.55 點

標普 500 指數上漲 5.80 點或 0.14%，暫報 4102.97 點

費半下跌 28.00 點或 - 0.85%，暫報 3273.27 點

台積電 ADR 下跌 0.65% 至每股 122.63 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.676%

紐約輕原油下跌 0.37% 至每桶 59.38 美元

布蘭特原油下跌 0.57% 至每桶 62.84 美元

黃金下跌 1.35% 至每盎司 1734.40 美元

美元指數上漲 0.34% 至 92.385 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤下跌 1.67％，至 250.69 美元。

在生產線上的一架 737 Max 客機爆出電力系統存在問題後，波音建議 16 家客戶在繼續使用客機前先予以檢查。該公司已和美國聯邦航空總署 (FAA) 合作，向客戶通報受影響的客機編號，並提出改正措施。

搜狗 (SOGO-US) 早盤上漲 3.40％，至 8.22 美元。

外媒報導指出，中國反壟斷機構擬有條件批准騰訊私有化搜狐旗下搜尋引擎子公司搜狗，前提是搜狗必須建立特殊機制，以確保數據安全。

Levi Strauss(LEVI-US) 早盤上漲 6.70％，至 26.72 美元。

Levi’s 周四盤後公布上季營收報 13.06 億美元，調整後 EPS 報 34 美分，雖較前值下滑，但雙雙優於市場預估，並上調上半年的營收和獲利預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 PPI 年增率報 4.2％，預期 3.8%，前值 2.8%

美國 3 月 PPI 月增率報 1.0％，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 3 月核心 PPI 年增率報 3.1％，預期 2.6%，前值 2.5%

美國 3 月核心 PPI 月增率報 0.7％，預期 0.3%，前值 0.2%

藍線：美國 PPI 年增率，綠線：美國 PPI 月增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布美國 2 月批發銷售月增率，前值 4.9%

台北時間 22:00 將公布美國 2 月批發庫存月增率，預期 0.5%，前值 0.5%

華爾街分析：

美國一連串強勁經濟數據，喚起通膨急遽升溫的擔憂，市場擔心聯準會可能因此提早升息，美債殖利率 3 月底一度升至 1.776%，寫下 1 年新高。本周公布的失業金數據雖意外上升，但鮑爾對於通膨的樂觀看法，安撫了債市的不安情緒。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael McCarthy 表示，市場似乎得到一些安慰，認為其對通膨和升息預期的擔憂過了頭。

Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 認為，股市的表現取決於利率。只要利率繼續承壓，具有長期獲利潛能的個股就會維持買氣，這種情況已體現在科技股的漲勢。