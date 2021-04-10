〈美股盤後〉台積電受邀白宮半導體峰會 道瓊標普齊刷新高

週五 (9 日) 美國 3 月 PPI 年率增長創 9 年來最大增幅，科技股、銀行股走強，投資者期待下週財報季開跑，美股三大指數齊揚。

道瓊終場收紅近 300 點，刷歷史新高，標普更是連續第三個交易日刷新高，那指走揚逾 0.5%，惟費半小幅收黑。以一週來看，標普週漲幅達 2.7%，道瓊週漲 2%，那指週漲 3.1%。

白宮週四正式宣布 4 月 12 日將舉行半導體虛擬峰會，討論全球半導體短缺問題。

本輪會議由白宮經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 和國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 和美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 主持，受邀名單包括台積電、英特爾和福特、通用汽車等企業執行長。

美國總統拜登公布規模達 2.25 兆美元的基建計畫後，拜登週一將與兩黨開始正式談判，參議院共和黨領袖麥康奈爾形容拜登的計畫是「特洛伊木馬」，暗藏更多借款和大規模增稅計畫。

拜登週五公布首個 2022 財年 1.5 兆美元年度預算提案，提議將非國防自由支配資金恢復到 GDP 的 3.3%，高於 2021 財年的 3%。美國政府官員表示，拜登的初步預算提案並不包含 2 兆美元的基建或稅改。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四淡化通膨風險，週五 Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 稱，Fed 假定通膨率將在今年走揚，且年底回落到 2%，若未如預期，Fed 可能將推出相應措施，此外，Fed 目前無意透過扭轉操作 (OT) 讓美債殖利率曲線斜率趨於平滑。

美中風波不斷，美國商務部週四將飛騰信息技術公司等 7 家中國企業與機構納入實體清單 (即貿易黑名單)，中國商務部回應，中國會堅決反對，將採一切的必要措施維護中企利益。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.34 億例，死亡數突破 290 萬例，美國累計確診超過 3106 萬例，累計死亡數超過 56 萬。

週五 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 297.03 點，或 0.89%，收 33,800.60 點。

標普 500 指數上漲 31.63 點，或 0.77%，收 4,128.80 點。

那斯達克指數上漲 70.88 點，或 0.51%，收 13,900.18 點。

費城半導體指數下跌 6.73 點，或 0.20%，收 3,294.53 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收黑，能源、公用事業和必需消費品板塊領跌，醫療保健、非必需消費品和工業板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書下滑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.02%；臉書 (FB-US) 下跌 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.90%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.21%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.03%。

道瓊成分股多收高。Honeywell (HON-US) 上漲 3.22%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 3.09%；salesforce (CRM-US) 上漲 3.04%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.11%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.06%；波音 (BA-US) 下跌 0.99%。

費半成分股多收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.32%；美光 (MU-US) 上漲 0.010%；AMD (AMD-US) 下跌 0.71%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.80%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.58%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.16%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.54%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.32%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.28%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.99% 至每股 677.02 美元。中國乘聯會公佈 2021 年 3 月份中國市場汽車銷量，特斯拉共售出 35478 輛電動車，在中國銷量飆新高。

特斯拉中國月銷量創新高。(圖片：AFP)

德銀將 Honeywell 股票評級從「持有」調升至「買進」且摩根大通上調其目標價至 250 美元後，Honeywell (HON-US) 上漲 3.24% 至每股 226.98 美元。

波音下跌 0.99%，該公司週五公告，建議 16 間航空公司停止使用部分 737 MAX 飛機，以解決潛在的電力系統問題。

亞馬遜在美國阿拉巴馬州的倉庫工人成立工會計劃受挫，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.21% 至每股 3,372.20 美元。

經濟數據

美國 3 月 PPI 年增率報 4.2％，預期 3.8%，前值 2.8%

美國 3 月 PPI 月增率報 1.0％，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 3 月核心 PPI 年增率報 3.1％，預期 2.6%，前值 2.5%

美國 3 月核心 PPI 月增率報 0.7％，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 2 月批發庫存月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.5%

華爾街分析

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 稱，上游通膨壓力持續增大，下週美國將公布消費者價格指數 (CPI) 報告，市場將從中瞭解企業是否已向消費者轉嫁通膨壓力，據業界獲得情報所知，這個過程才剛剛開始。

隨著鮑爾和聯準會官員相繼安撫市場通膨風險後，股市幾乎沒有表現出擔憂。

Kace Capital Advisors 常務合夥人 Ken Polcari 表示，鮑爾確保每個人都明白 Fed 預期通膨數據會驟升，並做好準備，這並不令人意外，這就是為什麼股市沒有回落的原因，因為他 (鮑爾) 成功地遏制這種焦慮，並阻止人們對此感到真正恐慌。

美股財報季將於下週開跑，並由銀行股打頭陣。根據 Refinitiv IBES 數據，華爾街分析師預計，標普 500 企業獲利將比去年同期增長 25%，料創 2018 年來本季最強表現。