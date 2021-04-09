〈美股盤前要聞〉美公債殖利率升至1.67% 美股期貨漲跌不一

鮑爾力主鴿派、淡化通膨風險，但表示復甦仍需聯準會的大力支持。美國 10 年期公債殖利率升至 1.67%。美股期貨週五 (9 日) 漲跌不一 ，道瓊期貨漲 0.25%，標普 500 期貨漲 0.14%，那斯達克 100 期貨跌 0.11%。

1. 鮑爾放鴿！定調縮減 QE 條件

聯準會主席鮑爾週四 (8 日) 於 IMF 春季論壇發表談話稱，全球疫苗接種進度不一，是經濟復甦面臨的風險，定調縮減 QE 的條件，並稱受到新冠疫情的影響，經濟模式已回不到過去。

週四 (8 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾於 IMF 春季論壇發表線上談話，他以美國 3 月非農就業報告佐證，美國經濟前景更加光明，但警告復甦發展不平衡且不完整，仍需聯準會的大力支持。

鮑爾偏鴿派言論與週三發布的 3 月 FOMC 會議紀要相呼應，聯準會承認經濟取得了進步，但持續寬鬆貨幣政策與購債步伐，Fed 認為，經濟復甦取得實質性進展可能需要一段時間。

2. 車用晶片短缺 GM、福特延長北美減產

美國通用汽車 (GM-US) 週四 (8 日) 宣布，受到半導體供應短缺影響，北美地區的汽車減產將延長至今年 5 月。除了已經進行減產的美國與加拿大的 3 座工廠之外，在墨西哥的 3 座工廠也將加入暫停生產的行列、或調整生產步調。

通用汽車在北美地區的 19 座汽車組裝廠當中，共 6 座工廠在這回成為實施減產的對象，約占 3 成。其中位在美國密西根州、田納西州以及墨西哥的汽車組裝廠，將從 12 日之後進入 1 到 2 週的生產暫停或調整。這 3 座工廠負責中小型休旅車與高級車品牌「凱迪拉克」的生產。

此外，美國同業福特汽車 (F-US) 也宣布北美工廠的生產將會持續調整到今年 6 月為止。

3. Netflix 獲索尼影業長期播放權

Netflix (NFLX-US) 周四 (8 日) 宣布，已與索尼影業達成一項長期合約，將獲得索尼 2022 年後新電影美國獨家版權，除了擁有野蠻遊戲與蜘蛛人系列等播放權外，索尼還提供 Netflix 原創電影的素材。Netflix 股價上漲 1.4%。

如此一來，Netflix 將獲得未來蜘蛛人外傳 Morbius、猛毒 2、秘境探險與 Bullet Train 的播放權，而蜘蛛人系列、絕地戰警等電影與節目將登上該平台。

此外，索尼的娛樂事業部也允許 Netflix 可購買旗下的電影素材並共同參與製作，未來將以原創電影方式於平台上架。

4. 蘋果今年可望大增 5G 毫米波 iPhone 出貨量

DIGITIMES 報導指出，在需求和新興技術的支持下，蘋果 (AAPL-US) 可望在 2021 年大幅增加支援 5G 毫米波 (mmWave) 的 iPhone 出貨量。

有消息人士認為，隨著全球經濟穩步復甦，預計蘋果今年將大幅增加支援毫米波的 iPhone 出貨量，並帶動毫米波天線封裝 (Antenna in Package, AiP) 模組需求顯著增長。

現階段全球各地城市仍處於採用 5G 毫米波技術的初期階段，即使是已支援該技術的城市，實際的網路速度也會因基地台和使用裝置的距離存在較大差異。

5. 20 年期美債殖利率急跌

20 年期美債在周四 (8 日) 美股臨近收盤之際，殖利率突然在幾分鐘內急跌 3 個基點，令交易員感到困惑。市場認為，主因是紐約 Fed 分行總裁 Lorie Logan 發布的演說，引起 Fed 將擴大購債的猜測。

Logan 在周四的演說中表示，美國財政部去年恢復了 20 年期公債發行，「導致流通中的 20 年期公債規模增多」。她特別指出，「因此，我們計畫對所購買種類進行微小的技術調整，並更加頻繁地更新對所購類型的分配，以保持名義公債和抗通膨債券的流通供應量大致成比例。」

Logan 的說法造成的市場反應，似乎認為聯準會將增加對 20 年期美債的購買，這造成 20 年期美債的殖利率迅速下跌約 3 個基點，之後又擴大到 6.8 個基點。連帶美股標普 500 E-mini 期貨也隨即上漲 10 點。