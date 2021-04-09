Fed官員：經濟復甦要眼見為憑 通膨壓力僅短期現象

舊金山聯準銀行銀行總裁戴利 (Mary Daly) 周四 (8 日) 表示，她對美國經濟的反彈感到樂觀，但實際復甦要眼見為憑，而市場擔心的通膨預估今年只會小幅上揚，且僅為短期現象。

戴利表示，聯準會所說的經濟取得重大進展在於實際上所見，而非僅僅是預期，現在經濟仍存在弱點與隱憂。

聯準會官員此前一再強調，即使疫苗擴大接種、經濟展望一片明朗，但自疫情中復甦的美國仍需要積極的貨幣政策支持。

戴利預期今年通膨率將小幅上升，但只會是短期現象，並且不會再出現更廣泛的通膨壓力，低利率仍持續支撐經濟復甦，但並未出現過度風險。

戴利認為，目前金融體系流動性佳，金融情勢寬鬆，正以市場所需的方式支持經濟，整個金融體系都處在良好的狀態。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四表示，與疫情爆發相比，現階段美國就業人口仍比疫情爆發前少了 900 萬至 1000 萬，儘管美國經濟正在復甦，但復甦狀況不平衡且不完整，疫苗仍是關鍵。

本周公布的聯準會 3 月會議紀要表示，聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 目前對聯邦基金利率和資產購買的前瞻指引對經濟很有幫助，在通膨與就業達到目標前不會僅就預測來進行調整貨幣政策。

戴利表示：「我看好經濟反彈，但在聯準會通膨不小於 2%、就業數據達標前，我們還有很長的路要走。」