葉倫：加稅計畫或於未來15年回收逾2兆美元的美企海外利潤

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (7 日) 表示，最新的調稅計畫可望消除美企將投資轉移至海外的誘因，未來 15 年或回收約 2.5 兆美元的美企海外利潤。

拜登上周提出規模 2.25 兆美元的基建計劃，瞄準基礎設施、綠色能源、製造業以及半導體等科技研發，部分資金來自將企業稅率自 21% 上調至 28％，以及將全球最低企業稅率提高至 21％。

美國財政部周三發布一份長達 17 頁的報告，很可能成為行政和立法官員的規劃藍圖。該報告預計，未來 15 年內產生的額外稅收金額將達約 2.5 兆美元，足以支應拜登提出為期 8 年的基建計畫。

財政部報告還指出，研究顯示在川普的減稅計畫之下，企業反而將更多盈餘用於股票回購和股利分配，而非挹注新投資。

彭博報導指出，葉倫透過電話向記者表示：「我們的稅收收入已處於好幾世代以來的低點，隨著稅收持續下滑，我們將彙缺乏資金投資道路、橋樑、寬頻以及研發作業。在選擇與他國進行稅收競爭的同時，我們卻忽略了對工人和基礎建設的投資。」

葉倫批評川普任內提出的稅改法案為「自欺欺人」，不僅未能兌現其對於加速美國經濟成長的承諾，反而鼓勵其他國家繼續調將自家稅率。該法案將美企稅率自 35% 大幅調降至 21%。

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 預計，拜登的基礎建設計畫有望推動 2024 年美國 GDP 增長 1.6％。

儘管如此，上調稅率的提議也引來美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 以及商業圓桌會議 (Business Roundtable) 等商業團體的批評，認為更高的企業稅恐將損害跨國營運美企及美國整體經濟發展。

賓州大學華頓商學院 (Penn-Wharton Budget Model) 預算模型最新數據顯示，上述計畫將導致美國政府債務在 2031 年前增加，並在 2050 年前下滑，但也可能使美國 GDP 在 2050 年下滑 0.8％。