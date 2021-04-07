美中硝煙四起！美國考慮抵制北京冬奧 中概股蛋殼公寓下市

美中硝煙四起！週二 (6 日) 美國國務院稱，美國正考慮抵制中國主辦的 2022 年冬季奧運，與此同時，紐交所宣布將中概股蛋殼公寓下市。

美國國務院稱，美國正考慮抵制中國主辦的 2022 年冬季奧運 (圖片：AFP)

美國考慮抵制 2022 年北京冬奧

美中兩國針對新疆人權問題持續交鋒，近月美國、英國、加拿大和歐盟集體宣布對中國進行制裁，導致中國立即宣布了反制措施。

美國週二表態，將和盟國討論聯合抵制 2022 年北京冬奧行動，認為行動符合美國以及其盟友的利益。

美國國務院發言人 Ned Price 稱，美國及其盟國考慮聯合抵制中國主辦的 2022 年冬季奧運，但尚未做出最終決定，但關注中國嚴重侵犯人權議題。

中國繼 2008 年舉辦奧運會後，再次與奧運結緣，冬季奧運會將於明年 2 月 4 日至 2 月 20 日舉行，主辦城市將在北京和張家口。(圖片：AFP)

Ned Price 提到：「美國當然希望討論聯合抵制北京冬奧，採取協調一致的做法不僅符合我們的利益，也符合我們的盟友和合作夥伴的利益。」

Ned Price 稱，美國會持續與盟友討論，以確定共同關注的議題及建立對北京的一致態度。

週二紐交所宣布中概股蛋殼公寓下市

紐約證券交易所週二正式宣布啟動蛋殼公寓 ADS 下市程序，將向美國證券交易委員會 (SEC) 申請將蛋殼公寓的股票下市。

蛋殼公寓 ADS (DNK-US) 下市主因是其多次違規，目前紐交所已宣布立即停止交易。

蛋殼公寓於去年 1 月 17 日於紐交所上市，但蛋殼公寓屢屢未能及時、充分和準確地向其股東和投資公眾披露資訊。今年 2 月和 3 月蛋殼公寓並未按時提供半年度財務資訊。

美國證券交易委會 (SEC) 上月 25 日宣布通過「臨時最終修正案」，以執行《外國公司問責法案》(HFCA 法案) 規定的披露要求，通過「臨時最終修正案」。

SEC 將針對哪些外國公司被視為不符合美國的審計標準，公開徵詢公眾意見，意味將對中企採取更嚴格監管的措施。

這項劍指中企的《外國公司問責法案》於去年 12 月 18 日由前美國總統川普簽署通過。

該法案要求若外國公司連續三年未能遵守上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 的審計，將被從美國交易所退市。這項規則也適用於在場外交易的未上市股票。那些無法接受委員會審計檢查的公司，也必須確定它們不是由外國政府控制或擁有。