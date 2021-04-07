抵制北京冬奧？美國國務院澄清：尚未討論

美國國務院周二 (6 日) 透露考慮聯合盟國抵制中國主辦的 2022 年冬季奧運，不久後否認此說法，表示尚未討論。

國務院官員透過電郵聲明說：「我們對 2022 年冬季奧運的立場並未改變。我們尚未跟任何盟友及伙伴討論過聯合抵制一事。」

美國國務院發言人 Ned Price 稍早在記者會中表示，因人權問題抵制北京冬奧是可能的作法之一，「美國當然希望討論聯合抵制北京冬奧，採取協調一致的做法不僅符合我們的利益，也符合我們的盟友和合作夥伴的利益。」

北京冬奧預定 2022 年 2 月 4 日至 20 日舉行。

近來國際社會因為新疆人權問題和中國交鋒，美國、英國、加拿大和歐盟先後制裁中國，北京當局也隨即宣布反制措施。美國紐交所 (NYSE) 周二宣布，中概股蛋殼公寓下市。

CNBC 報導，雖然美國兩黨都支持對中國採取更強硬措施，但杯葛行動可能很難達成共識。

一名財政部高階官員透露，如果聯合盟國抵制冬奧，可能被解讀成代表美國的「冷戰宣言」。

1980 年，美國曾聯合盟友聯合抵制莫斯科夏季奧運，抗議前一年蘇聯入侵阿富汗，當時將近一半國家響應杯葛，未參加這場運動盛事。接著蘇聯在 1984 年宣布抵制洛杉磯奧運。