葉倫力倡全球最低企業稅 德國財長表態贊成

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 日前呼籲實施全球最低企業稅制，以結束全球各國長期以來在企業稅稅率上的築底競爭，此項提議似乎受到部分歐洲官員的熱烈歡迎。

德國財政部長 Olaf Scholz 周二 (6 日) 表態支持葉倫的提議，稱上述提案為一大突破。Scholz 表示：「我很高興透過這項企業最低稅率倡議，我們將能夠結束全球企業稅率的築底競賽。」同時補充道，協議必須包含對科技巨頭的跨境業務進行課稅。

葉倫周一提出全球最低企業稅的主張，表示正在與 20 國集團 (G20) 合作，盼能在這項稅制議題上達成共識，同時表示一旦恢復美國的多邊領導地位，將對全球經濟與美國利益構成雙贏局面。

(圖：AFP)

為了支應龐大的基建支出，拜登計畫將美國企業稅自 21% 上調至 28%。市場分析指出，葉倫之所以力倡全球最低企業稅，可能是為了防止美企因加稅政策大舉外逃。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 稅收政策中心主任 Pascal Saint-Amans 在接受彭博採訪時表示，從技術層面來說，葉倫倡議的最低企業稅率是可行的，並稱 OECD 已經開始著手推進這項作業。

Saint-Amans 還稱，OECD 已譜好藍圖，準備以此作為基礎，希望能在夏季以前提出相關解決方案，並透露數位經濟的相關稅收規則也已取得進展。目前 OECD 研議的全球最低稅率為 12.5%，相當於愛爾蘭的企業稅率。

儘管如此，也有歐洲官員認為拜登提議的 21% 全球最低稅率存在爭議，堅持必須先就企業的課稅基礎達成一致，才能針對稅率達成協議。

一位法國財政部官員稱，因歐洲部份國家稅率較低，美國對於最低企業稅的立場可能重啟歐洲國家之間的談判。

G20 峰會將於周三 (7 日) 採線上會議進行，各國領袖將就後疫情時代的政策行動進行協調，除了貧窮國家的債務償還問題外，還將就最低企業稅率和科技巨頭的數位稅進行討論。