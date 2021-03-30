黑田東彥：ETF、REIT的買進 會較過去更加收放自如

《路透社》週二 (30 日) 報導，日本央行 (Bank of Japan) 總裁黑田東彥週二 (30 日) 以網路方式進行演說時，在 ETF 及 REIT 的相關買進問題表示「透過在買進方面較過去更加的收放自如，可提升 ETF 及 REIT 買進的持續性與機動性。

日本央行在 3 月 18、19 日兩天的利率會議上，整理出金融政策的檢討結果，重新擬定 ETF 及 REIT 的買進手法。黑田總裁表示，在 ETF 每年 12 兆日圓的買進上限方面，日本央行會看清楚市場狀況，於必要時進行買進。

今後的買進對象會集中在 TOPIX 連動型上場投信。黑年總裁在說明時提到「這個作法是為了避免發生部分個股的間接持有比例過高，未來只會在成份股數量最多的 TOPIX 連動型上場投信進行買賣。

日本央行在 3 月的利率會議當中，明確指出長債殖利率的變動幅度是正負 0.25%。黑田總裁表示，為了讓 YCC 殖利率曲線能持續的營運下去，如何讓市場機能的維持和適當的利率控制併行發展是很重要的。他也提到日本央行在貨幣寬鬆政策的檢視過程當中再度確認了，利率波動只要在一定範圍內，就不會損及貨幣寬鬆的效果、對於公債市場的功能也會產生正面效用。

另一方面，日本央行對於利率上揚也有所警戒。黑田總裁提到，為確保貨幣寬鬆的效果，利率如果出現大幅上揚，就有確實阻擋的必要。透過活用這回導入的連續限額操作，可在必要情況下，劃定比目前為止更為強勢的利率上限。

而相反的，如果平時的利率變化短暫的低於變動幅度下限時，因為不會損及貨幣寬鬆的效果，所以不會嚴格因應這類情況。