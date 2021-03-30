中東新原油期貨Murban開始交易 考驗OPEC控管油價能力

阿拉伯聯合大公國阿布達比國家石油公司（ADNOC） 推出的 Murban 原油期貨周一（29 日）在美國洲際交易所（ICE）開始交易，恐將考驗石油輸出國組織（OPEC）對油價漲控的能力。

Murban 原油期貨交易首日價格上漲 0.6% 至每桶 63.90 美元，當天交易相當熱絡，計有逾 6,300 口交易，相當於 630 萬桶原油買賣。當日國際基準油價的布蘭特原油期貨小幅上漲 0.6%，每桶報 64.98 美元，西德州原油漲 1%，每桶報 61.56 美元。

阿布達比打算將 Murban 價格的控制權交給投資人，作為鞏固其國際石油市場地位的第一步，並提高 Murban 對亞洲煉油廠的吸引力。隨著西方國家目前逐漸淘汰化石燃料，產油業者要主動爭取客戶。

透過更自由的原油交易，阿聯最終可能削弱 OPEC 對油價的影響力。PKVerleger 總裁暨能源經濟學者 Philip Verleger 表示，只要石油能在需要的地方更自由流通，OPEC 就更難維持對油價的控制。

阿布達比替 Murban 原油期貨設定的出口價格具有追溯力。去年 3 月能源市場危機期間，阿布達比開始提前一個月制定價格，與標普全球普氏（S&P Global Platts）對杜拜原油價格評估不同。從 6 月交貨開始，阿布達比將以自由交易的 Murban 原油期貨做為參考，提前兩個月確定價格。

此外阿布達比還解禁轉售限制。過去阿布達比與沙烏地阿拉伯石油公司 (Aramco) 一樣，透過轉售限制維持對原油價格的控制。

全球最大獨立石油貿易商維多集團（Vitol Group）主管，同時也是阿布達比州際交易所股東之一的 Mike Muller 表示，阿聯的舉措相當具有革命性，解除限制將促成亞洲石油期貨市場更加活躍，各國煉油廠商能透過長期協議購買大量原油。

新的期貨將透過直接向亞洲煉油廠供應原油的方式，對抗 Murban 原油期貨的價格波動，而非以與杜拜原油相關的衍生產品對抗波動帶來的不利影響。第一份期貨合約將於下個月到期，石油將於 6 月開始交貨。