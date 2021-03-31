美財政刺激+疫苗助力 IMF將上調今明兩年全球經濟增長預期

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (30 日) 表示，在美國財政刺激和疫苗進展兩大利好推動下，下周可望上調今、明兩年的全球經濟增長預期，同時重申經濟前景存在高度不確定性。

IMF 主席喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周二表示，各國所採取的非常規措施以及更具彈性的銀行體系，顯然有助於避免更嚴峻的經濟衰退和另一場金融危機。隨著美國祭出額外財政刺激，加上疫苗有助於加快已開發經濟體復甦動能，她預計今、明兩年全球經濟可望加速增長。

IMF 將於下周二 (6 日) 發布最新的《世界經濟展望》報告。該組織 1 月時才將今、明兩年的全球經濟增長預期分別上調至 5.5% 和 4.2%。

不過，喬治艾娃也警告，在美、中兩國帶領下，全球經濟正走向「多速復甦」(multi-speed recovery)，既使少數國家 GDP 有望在今年底前回歸疫情前水平，因疫苗尚未普及，全球有數百萬人仍將飽受飢餓和貧窮所苦。

她表示，截至明年，已開發經濟體人均收入預計將較疫情前下滑 11%，新興和發展中經濟體 (不含中國) 則預計將下滑 20%。

喬治艾娃還警告，既使美國經濟復甦加快可能導致利率急遽上升，催生更緊縮的金融環境，使大量資本自新興市場和發展中國家流出。她呼籲各國加快疫苗的生產、分配與部署作業，同時建議政府維持寬鬆財政政策。

她預計，快速終結疫情危機有望在 2025 年前為全球 GDP 帶來 9 兆美元的經濟產出，前提是各國必須加快疫苗生產和推出時間，否則達成目標的難度只會更高。