不甩美債殖利率彈升 美股基金吸金逾1300億元 創近10年新高

不甩美債殖利率彈升，美股基金照樣吸金，根據 EPFR 統計，美股基金單周淨流入 530 億美元，創 2 月以來歷史最大量，累計今年以來美股基金已吸金 1377 億美元，為 10 年來最大年度淨流入金額。

美股基金強力吸金也排擠其他市場，導致多數股票基金資金動能轉弱，其中歐股基金淨流出 10.24 億美元，至於新興市場則靠全球新興市場基金和歐非中東基金撐起大局，其中全球新興市場基金單周淨流入 26.83 億美元。

摩根美國科技股型產品經理張致寧表示，美國的 1.9 兆財政刺激方案，為全球經濟復甦增添動能，市場紛紛上調今年經濟與企業獲利前景，進一步帶動股票基金的資金動能。

張致寧指出，美國長天期利率走高，主要是由景氣轉強帶動通膨預期所推升，展望未來美國通膨率仍有上揚的空間，也可能再持續推高長期利率，但目前美國就業率離勞動市場趨緊 80% 仍有一段距離，較難以大幅推動薪資增長，因此通膨率要長期持續上揚應較不易。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫指出，市場擔憂美公債殖利率上升可能帶來的資金移轉效應，但根據歷史經驗，1 年期公債殖利率上揚往往伴隨著美股如標普 500 及那斯達克等指數的走升，顯示在景氣復甦、企業獲利轉佳等基本面正向的前提下，長期還是有利於包括股市等風險性資產的走揚。

富蘭克林證券投顧則認為，儘管美債殖利率飆高，但目前聯準會態度仍將維持超寬鬆政策，且部分新興國家已開始升息應對通膨，預期金融市場短線震盪後仍將回歸基本面。