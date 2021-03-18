〈紐約匯市〉Fed打壓提早升息可能性 美元尾盤殺低 

美國聯準會 (Fed) 預料直到 2023 年底都不會升息，Fed 主席鮑爾在決策會議後的記者會重申鴿派立場，打壓投資人對提早升息的預期心理，美元周三 (17 日) 尾盤殺低。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.5% 至 91.44。

指標的美國 10 年期公債殖利率報 1.64%，稍早一度觸及 1.689%。

美元最近隨著美債殖利率走高，一部分原因正是因為市場預期美國經濟加速復甦會促使 Fed 比預期更早升息。

Fed 周三決議按兵不動，維持近零利率和 1200 億美元購債規模不變。Fed 大幅提高經濟預測，認為隨著疫情緩解，美國今年的經濟成長和通膨將躍升，但未來幾年仍會保持低利率。

Fed 大幅提高對美國的經濟預測，儘管 Fed 並未調整利率預期，但利率點陣圖顯示官員看法有變化，18 名決策官員中有七人預測 2023 年將升息，從去年 5 月的五人增加。

Gain Capital 全球市場研究主管 Matt Weller 說：「Fed 大幅提升對未來幾年美國經濟潛力的評估，不只是重新調整逐年預估。儘管決策官員確實開始消化提前升息，但這種轉變並不像許多交易商擔心的那麼鷹派。」

會議結束後，歐洲美元期貨市場調整對 Fed 升息押注，押注 2022 年 12 月之前升息的部位下降，2023 年 3 月升息的機率為 90%，全年將升息兩次。會議登場前，交易商預測 2022 年 12 月之前升息一次，並在 2023 年升息三次。

歐元兌美元升值 0.7% 至 1.1978 美元。

美元兌日圓貶值 0.2% 至 108.84 日圓。

英國淡化阿斯特捷利康疫苗的安全疑慮，表示沒有證據顯示血栓栓塞和疫苗接種有因果關係。英鎊回穩，英鎊兌美元貶 0.1% 至 1.3876 美元，英鎊兌歐元也貶 0.1%。

歐洲藥品管制局 (EMA) 周四將宣布對阿斯特捷利康疫苗的審查結果，目前一些歐洲國家已經暫停接種，而英國還在持續接種。

英國央行 (BOE)、日本銀行(央行) 本周都將開會，令投資人保持觀望心態。

比特幣上漲，報 57745.58 美元，24 小時內上漲 3.68%。

截至周四 (18 日) 台灣時間約 6:00 價格：