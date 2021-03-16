〈紐約匯市〉全球超級央行周登場 美元連三日走高 英鎊、日圓、澳幣疲軟

本周包括美國聯準會 (Fed) 在內多國央行將舉行貨幣決策會議，牽動外匯投資人的敏感神經。美元周一 (15 日) 連續三日上揚，交易員在 Fed 會議登場前保持謹慎，並減持美元空頭部位。

Fed、英國央行 (BOE) 和日本銀行 (央行) 本周都將開會，可能為全球接下來的利率立下基礎。不過美國公債殖利率周一呼應歐債走勢下滑，10 年期美債殖利率報 1.61%，低於當天稍早的 1.639%，也從周五的 1.642% 滑落。

Klarity FX 執行長 Amo Sahota 說：「市場在 FOMC 本周會議前保持觀望，最主要想知道 Fed 對殖利率曲線的看法，以及是否會談論到長天期債券殖利率一路上揚的問題。」

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.1% 至 91.799。DXY 上周一度攀升到 92.51，是去年 11 月以來最高。

美元升值和看跌部位下降有關，最新數據顯示，交易員在截至 3 月 9 日止的一周，把美元空頭部位削減到去年 11 月中旬以來最低水準。

美元兌歐元和英鎊等低收益貨幣的升勢較明顯，對澳幣等高收益貨幣表現相對強勢。

由於美債相對其他主要公債的殖利率差不斷擴大，今年來美元累計升值 2%，和去年底貶值逾 4% 形成鮮明對比。

自上次 Fed 會議以來，美債殖利率累計上升 60 個基點。市場普遍預料 Fed 將安撫市場，但不會調整政策。

Sahota 說：「如果 Fed 不處理殖利率上升的問題，美元升值的動力將開始站穩腳跟，這和大多數人在今年初的預期不同。」

美元兌日圓升 0.1% 至 109.15 日圓。歐元兌美元貶值 0.2% 至 1.1926 美元。

被視為風險流動性指標的澳幣走低，對美元貶值 0.1% 至 0.7750 美元，延續上周五跌勢。

英鎊走軟，貶 0.6% 至 1.3885 美元。英國央行總裁貝利表示，他對經濟更為樂觀，但也「相當謹慎」，他認為，最近殖利率上升符合經濟從疫情衰退中復甦的前景。

比特幣從上周 61781.83 美元的歷史高點回落，紐約尾盤報 56046 美元，盤中跌幅一度逾 5%。

截至周二 (16 日) 台灣時間約 6:00 價格：