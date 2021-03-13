〈分析〉SLR放鬆到期恐引美債殖利率再強升？一招教你趨吉避凶

週五 (12 日) 10 年期美債殖利率升破 1.6% 大關，繼續引動美股科技股的估值修正，一派市場人士分析，在 3 月底前美債殖利率似乎仍有再度急升的可能，因美債市場即將迎來一場大考：SLR 放鬆政策到期。

SLR 是什麼？

SLR 名為補充槓桿率 (Supplementary Leverage Ratio)，是商業銀行的資本充足率指標之一，自 2008 年金融海嘯爆發後，美國政府重新修改 SLR 規定，以對美國銀行業的額外槓桿行動，加以限制。

SLR 的計算公式是一級資本 / 風險資產，其中一級資本包括普通股和其他一級資本。

根據《巴塞爾協定 III》規定，對於總資產超過 2500 億美元的銀行機構以及國外銀行機構的美國國內控股公司，SLR 要求需要達到最低 3%，而摩根大通、花旗、美國銀行等 8 家系統重要性銀行則需要滿足更嚴格的 SLR 標準，最低需要達到 5%。

圖片：law.harvard.edu

SLR 問題為何恐引爆美債大危機？

2020 年 3 月新冠疫情 (Covid-19) 爆發後，聯準會 (Fed) 宣布重啟 QE 政策，且在疫情衝擊下，美國民眾紛紛手中資產轉為現金，這使得被列入 SLR 計算的銀行準備金要求大幅上升，銀行業只能被迫縮減信貸、債券等資產，來滿足 SLR 要求。

美國銀行業為滿足 SLR 標準，縮減對實體經濟的融資、貸款服務縮減，顯然不利美國經濟復甦，因此 Fed 等監管部門決定放鬆 SLR 政策，宣布將準備金及公債排除在 SLR 標準之外。

2020 年 5 月 Fed 與美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 宣布修改規定，允許存款機構在計算 SLR 時可以不包括美債和準備金，從而增加資產負債表的靈活性，而監管部門對 SLR 的放鬆將於 2021 年 3 月底到期。

SLR 若無法獲得 Fed 與 FDIC 和國會允許展延，那麼以目前美國銀行業持有的公債部位計算，美國銀行業約需要回補 1.6 兆美元的銀行準備金，以滿足 SLR 指標需求，但由於一些銀行業倚靠一級資本來彌補資金缺口的難度可能較大，不排除銀行業可能需要​​賣出美債來降低準備金要求，此舉即可能導致 10 年期美債殖利率再度激升。

10 年期美債殖利率月線走勢圖 圖片：anue 鉅亨

投資人可以怎麼應對？

對即將到期的 SLR 政策，可能導致 10 年期美債殖利率有再度急升的風險，恐令科技股再度承受估值重評價的修正壓力，而股市投資人或可以對此短線上的政策問題，使用 VIX 工具，來為現股部位提供對沖。

VIX 並不適合長期持有，但距離 SLR 政策到期是否獲得展延，目前僅剩約 2 週時間，在風險屬性上是屬於「風險期限已知」的短期風險，因此在短線上或適合交易 VIX 期限結構，透過作多 VIX 短端波動率，對 SLR 問題進行風險對沖。