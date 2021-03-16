民眾增持意願加溫 2月個人戶人民幣存款睽違一年首見回升

台灣央行今 (16) 日公布 2 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 2 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共人民幣 2464.38 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月增加 27.85 億元，增幅 1.14%，其中，DB 增加主因活存增加，尤其個人戶人民幣存款是自 2020 年 1 月以來首見增加。

央行解讀，個人戶人民幣存款長達 1 年多來首見增加，可能是因國人看好中國經濟復甦，提升持有意願。

2 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月增 2.05 億元至 2099.61 億元，略較上月增加 0.1%，而國際金融業務分行 (OBU) 則是增加 25.8 億元至 364.47 億元，月增 7.62%。

央行說明，DBU 增加主要是因個人戶和法人戶活存均增加，個人戶雖增加較少，已是去年 1 月以來首見增加，而法人戶增加原因主要有貨款收入匯入增加、壽險業匯回國外投資款，以及機構投資人 SWAP 到期後收回人民幣資金。

而 2 月 OBU 增加是因單一電子業客戶將美元資金轉為人民幣並暫時存放於定存，且金額不小。

匯款方面，2 月 DBU 匯款總額月減 274.82 億元至 538.61 億元，年減 33.79%，而 OBU 匯款總額也較上月減少 290.41 億元至 375.09 億元，年減 43.64%，反映 2 月因春節連假營業天數較少，使廠商資金調度減少、壽險機構投資人對外投資減少、三角貿易貨款減少等因素，央行說明，若以前 2 月來看，匯款量與去年同期相當。

央行同步公布今日最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期為永豐銀的 3.05%、3 個月為高雄銀 2.3%，6 個月為高雄銀 2.3%、9 個月為日盛銀 1.8%，而 1 年期是台中商銀的 2.3%，其中，3 個月和 6 個月天期的利率分別較上月同期上調 0.3、0.1 個百分點，1 個月期、6 個月期和 1 年期持平。

央行也提供中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為 1.9%、3 個月期 2.3%、6 個月期 2.55%、9 個月期 2.6%、1 年期 2.65%，央行說明，1 個月期和 3 個月期分別較上月下調 0.45、0.1 個百分點，其他則上調 0.1-0.15 個百分點不等。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 7977 億元 (1 月底)，高於新加坡 1340 億元 (第四季底) 和南韓 116 億元 (1 月底)。