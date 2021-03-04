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〈美股早盤〉市場關注鮑爾談話 美股開平震盪 道瓊漲逾百點

〈美股早盤〉市場關注鮑爾談話 美股開平震盪 道瓊漲逾百點 (圖：AFP)
〈美股早盤〉市場關注鮑爾談話 美股開平震盪 道瓊漲逾百點 (圖：AFP)

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表談話前夕，美股周四 (4 日) 於平盤震盪後走高。截稿前，道瓊工業指數漲 133 點或 0.43％，那斯達克指數漲 0.42％，標普 500 指數漲 0.39％，費半漲 0.06%。

Fed 主席鮑爾將於台北時間凌晨 1 時發表談話，市場預計，鮑爾將重申 Fed 達成就業和通膨目標的決心，藉此安撫債市，避免殖利率繼續走高。

鮑爾發表談話前，10 年期美債殖利率繼續上升，報 1.474％。上周一度飆至一年高位 1.614%，引發市場拋售潮。

就業市場方面，美國勞工部公布上周初領失業金人數為 74.5 萬人，高於修訂後前值 73.6 萬人，但略優於預期。

為了讓 1.9 兆美元刺激法案順利於參議院過關，有報導指出拜登似乎願意妥協，支持提高 1400 美元紓困金的發放門檻，藉此獲得中間派的支持。參院預計周四就刺激法案展開辯論。

能源市場方面，布蘭特原油和 WTI 原油均漲近 2％。石油輸出國家組織與其他產油國 (OPEC+) 將在周四召開會議，決定是否結束抑或延續減產政策。

截至台北時間周四 (4 日)22 時許：  
  • 道瓊指數上漲 133.42 點或 0.43%，暫報 31403.51 點
  • 那斯達克上漲 54.17 點或 0.42%，暫報 13051.92 點
  • 標普 500 指數上漲 15.01 點或 0.39%，暫報 3834.73 點
  • 費半上漲 1.85 點或 0.06%，暫報 2977.43 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.04% 至每股 122.94 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 1.474%
  • 紐約輕原油上漲 1.83% 至每桶 62.40 美元
  • 布蘭特原油上漲 1.89% 至每桶 65.28 美元
  • 黃金下跌 0.16% 至每盎司 1713.00 美元
  • 美元指數上漲 0.21% 至 91.13 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.63％，至 166.83 美元

英國監管機構宣布對蘋果的反競爭行為與不同平條款展開正式調查。蘋果自家應用商店 App Store 遭指控對 App 開發商施加不平等條款，且在應用程式分配上佔據優勢地位，有違反公平競爭之虞。

Okta(OKTA-US) 早盤下跌 6.56％，至 225.39 美元

用戶身份管理軟體供應商 Okta 宣布以 65 億美元全股票方式收購同業 Auth0，催生今年迄今規模最大的軟體業併購案，預計交易將於今年第 2 季完成。

Marvell Technology(MRVL-US) 早盤下跌 5.77％，至 42.93 美元

Marvell 周三美股盤後公布 2021 會計年度 Q4 財報，營收年增 11.2% 至 7.98 億美元，non-GAAP EPS 年增 71% 至 29 美分，均符合分析師預期。然而，該公司預計晶片短缺情況可能持續至 2022 財年。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 (2/27) 上周初領失業金報 74.5 萬人，預期 75 萬人，前值自 73 萬人調至 73.6 萬人
  • 美國 (2/20) 上周續領失業金報 429.5 萬人，預期 430 萬人，前值 441.9 萬人
(圖：Zerohedge)
(圖：Zerohedge)
  • 台北時間晚間 23:00 將公布美國 1 月工廠訂單月增率，預期 1.0%，前值 1.1%
  • 台北時間晚間 23:00 將公布美國 1 月耐用品訂單月增率終值，前值 3.4%
華爾街分析：

摩根大通資產管理 (J.P. Morgan Asset Management) 策略師 Hugh Gimber 認為，鮑爾今日的評論非常重要。過去幾周以來，股市遭到實質殖利率的上升勢頭破壞，並使聯準會陷入了艱難。

Natixis Investment Managers 全球市場策略主管 Esty Dwek 表示，1.9 兆美元的刺激法案能夠引導至消費，這代表企業收益可望增加，並支持股票市場。她預計，隨著投資人撤出高估值得科技股，銀行等周期股將從中獲益。

華僑銀行分析師 Howie Lee 稱道，若聯準會真的想將低率維持在低位，市場需要的不僅只是「動動嘴皮子」。若聯準會依舊沒有動作，債券殖利率將會持續上升，殖利率曲線繼續維持陡峭。

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