彭博：Model 3在日本降價後 銷量大幅增長

自特斯拉 (TSLA-US) 今年 2 月在日本大幅調降主力車款 Model 3 的售價，該車款在日本市場的銷量隨之大增，可能促使日本其他車廠加入這場激烈價格戰。

據《彭博社》4 日報導，消息人士透露，這回特斯拉調降售價的車款銷售狀況超乎預期，交車時間已拉長一倍，從原本的 6 -8 週改為 12 – 16 週，而且過去在隔週就能試乘，現在則是大約三週內的試乘檔期都已經預約額滿。

日本 Model 3 在 2 月 17 日時最高調降約 24%(156 萬日圓)。入門款 Standard Range Plus 的售價從 511 萬日圓降至 429 萬日圓。若加上政府與地方補助，大約只要 3 百多萬日圓就能購得。

Model 3 於 2019 年進入日本市場後，在這回首度調降售價。伴隨著價格調整，出貨到日本市場的 Model 3，其產地也從原本的美國加州弗里蒙特 (Fremont) 改為中國上海。

過去特斯拉在日本這個全球第三大電動車市場陷入苦戰，如今降價成功帶動買氣，加上當地政府力推汽車電動化，日本各家車廠可能捲入這場激烈的價格戰。

日本車廠三菱 (7211-JP)、日產 (7201-JP) 在十多年前就已展開電動車的研發，並且在市場販售。然而在節能車市場，消費者們仍然偏愛油電車 (HV)，電動車 (EV) 的銷售表現並不好。

特斯拉的電動車在全球市場的規模已成長至每年 50 萬輛左右，市值也飆升到 6590 億美元，遠超過日本全部車廠的市值，然而去年特斯拉在日本市場的銷量估計還不到 2 千輛。

降價奏效將引爆價格戰

日本 Carnorama 分析師宮尾健認為，Model 3 在日本市場的銷量出現成長，證明只要調降售價，消費者就會買單。這對日本車廠而言也是一大衝擊。

本田 (7267-JP) 與馬自達 (7261-JP) 去年推出電動車，雖然續航里程都遠少於 Model 3，售價卻從 451 萬日圓起跳。日產的全新電動車 Ariya 也即將在今年中期在日本上市，若考量到政府的購車補助，購車費用也大約需要 500 萬日圓。

宮尾健表示，考量日本電動車與 Model 3 之間的差異，如此價差可能難以說服日本消費者買單，應該會被迫調降售價。不過特斯拉的市場規模龐大，加上電池從中國取得，要和特斯拉進行價格競爭並不容易。

日本政府目標在 2030 年代中期，所有出廠新車都必須是電動車，電動車市場前景可期。

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