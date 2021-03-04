美股技術指標見不詳訊號—那斯達克閃現「興登堡凶兆」

在美債殖利率攀升之下，科技股因估值過高擔憂於周三 (3 日) 大跌，對一些技術分析者來說，他們看到了更不詳的訊號—興登堡凶兆 (Hindenburg Omen) 在那斯達克指數已經被觸發。

興登堡凶兆是幾十年前由 Jim Miekka 所命名的技術指標，其核心的觀念是，當指數裡創 52 周新高的股票，以及創 52 周新低的股票，數量同時超過 2.5%，就預示了熊市的來臨。他選擇用 1937 年德國興登堡號飛船的空難命名，因為這是場急速下跌、墜毀的意外。

興登堡凶兆應該衍生自另一個指標「High Low Logic Index」，在 1970 年代由 Norman Fosback 所發展出來。Fosback 解釋，「在正常條件下，一定數量的股票會創下年度新高，或創下年度新低，而不是同時出現。這代表市場歷經極度的分歧，這種分歧通常並不會帶來股市上揚。」

興登堡凶兆觸發 (圖表取自 Zero Hedge)

即使對這一指標何時觸發的閾值存有爭議，但 Refinitiv 指出，就算以較嚴格的標準，那斯達克也已見到興登堡凶兆。前一次這一情況出現在疫情前 2020 年 2 月 19 日的高點之前的 12 個交易日，接著那斯達克在 3 月的跌勢中重挫 33%。

在這之前，這一訊號就在那斯達克指數多次觸發，包括去年的 1 月 30、31 日，以及 NYSE 綜合指數在 1 月 27 日至 2 月 3 日之間出現了 4 次。

(圖表取自 Zero Hedge)

這一不詳的訊號，儘管本周未於 NYSE 綜合指數再現，但也已經相當接近。分析師 Tom McClellan 發布推文表示，它觸發的條件是新高及新低各 91 檔，而現在是 89 檔，已經非常接近。