費城Fed總裁：2023年前不會加息 預期今年底美通膨近2%

美國費城 Fed 總裁 Patrick Harker 在週三 (3 日) 表示，儘管近期以來美債殖利率上升的趨勢，顯示 Fed 可能在明年底前加息，但是他認為，Fed 可能要等到 2023 年才會上調政策利率。

Harker 在接受採訪時表示，他相信 Fed 離決定加息仍有一段時間，經濟仍然存在很大不確定性。他也預測 2021 年美國經濟成長將介於 3% 至 4% 的範圍內，失業率則將是 5% 左右，好於 1 月份預估的 6.3%。

通貨膨脹率方面，Harker 預估通膨將在年底升至 1.7%，但仍低於美聯準會 2% 的長期目標，該預測是基於 9000 億美元的經濟刺激計畫。不過，如果新一輪的紓困方案接近拜登政府所提出的 1.9 兆美元水平，則通膨有望超過 2%。

當被問及 Fed 是否可能需要維持低利率時，Harker 表示，Fed 可能考慮購債計劃和收益率曲線控制作為工具。

Fed 曾表示，維持聯邦基金利率 0% 至 0.25% 不變，並繼續每月至少購買 1200 億美元的債券，「直到在實現 FOMC 最大就業和價格穩定目標方面取得實質性進一步進展為止。」

美國 Fed 早前的褐皮書顯示，美國經濟在今年前兩個月持續適度擴張，疫苗日益普及讓企業主對未來 6 到 12 個月保持樂觀，就業人口增加。

在投資人關注的通膨跡象方面，非勞動力輸入成本上升，主因在於供應鏈中斷以及居高不下的需求，以鋼鐵和木材價格漲勢最明顯。部分轄區企業預期未來幾個月價格將「溫和」上漲。