債市動盪都怪鮑爾？華爾街：通膨才是債市最大剋星

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四 (4 日) 表示，目前存在通膨現象但未顯現隱憂，然而由於他未提及未來貨幣政策方向，引爆股債市的拋售潮。華爾街認為，實際上通膨才是債市最大剋星。

鮑爾周四參加華爾街日報 (WSJ) 的線上會談中表示，美國自疫情中復甦的經濟可能會面臨一些物價壓力，但這大致基期效應，也就是未來幾個月的物價看起來比較高是與去年同期相比的結果，而去年因為疫情爆發，通膨減緩。這並不足以促使聯準會升息，聯準會將努力實現充分就業，希望讓通膨達到維持或超過 2% 的目標。

鮑爾發言後，債市與股市雙雙遭到拋售，10 年期美債殖利率攀升至 1.573%，三大指數下跌至少 1%，那斯達克綜合指數跌幅超過 2%。

華爾街認為，通膨是這波債市拋售的最大原因。首先，長債殖利率上升期間通膨會侵蝕債券的資本，且殖利率往往無法跟上通膨壓力。再者，若通膨率上升，意味著持有債券而獲得的未來利息將減少。

鮑爾表示，近期殖利率狂飆已成功吸引他的注意，他擔心目前市場正處於失序狀態、金融環境緊縮，但並未提出任何警告。

華爾街密切觀察聯準會是否會調整貨幣政策。相較於升息，一些經濟學家和投資人更聚焦且期待聯準會將進行扭轉操作 (Operation Twist)，即藉由出售短債並購買長債的方式調整長、短債殖利率，以使殖利率曲線趨於平坦。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示：「市場金融環境改變與否將取決於聯準會是否收緊貨幣政策，面對市場更高的預期通膨率，若聯準會變得更加鴿派，金融緊縮的狀況便會加劇。」

Boockvar 補充說，目前聯準會官員已經陷入困境，他們原先預期在充分就業達標前，通膨不會達到 2%，但就目前市場走向，聯準會要聚焦於充分就業，勢必須面對高於 2% 的通膨率。