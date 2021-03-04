沃爾瑪挺美國貨 未來10年將投資3500億美元 創75萬工作機會

美國零售業巨擘沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 在 3 日 (週三) 宣布，他們未來 10 年將投資 3500 億美元在美國國內的產品製造及組裝，藉著強化採購美國製造的產品，估計可創造超過 75 萬個全新工作機會。另外將採購對象從海外移回美國，不僅距離顧客更近，也估計可減少 12 億公噸的碳排放。

沃爾瑪美國執行長 John Furner 表示，從環境、僱用、創業援助等各個面向來看，美國製造業都相當重要。他表示沃爾瑪在 2013 年就表明 2023 年之前要在美國產品的採買方面投資 2500 億美元，採購對象及規模將進一步擴大。

由於沃爾瑪在商品採購及僱用方面擴大到美國以外國家，藉以降低商品售價。為此，沃爾瑪也一直飽受美國國內的勞工保護團體批評。

沃爾瑪的公關負責人指出，2021 財年的財報顯示沃爾瑪所販售的商品，在美國國內生產的產品就接近 2/3。未來重點將放在塑膠及纖維製品、醫藥及醫療用品、加工食品及小家電等的採購，要增加美國國內廠商的原料及商品採購量。

沃爾瑪在 2021 財年的營收報 5592 億美元、年增 6.7%，其中在美國部分的營收報 3700 億美元。

美國總統拜登也在今年 1 月簽署一份行政命令，加強執行「購買美國貨」(Buy American) 計畫。除了兌現競選承諾、振興美國因疫情受創的製造業，也要加速美國景氣與僱用的復甦。