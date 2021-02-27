〈紐約匯市〉殖利率上揚 美元續升 澳幣重貶2%、英鎊自三年高點回落

美國公債殖利率保持在將近一年高點，支撐美元周五 (26 日) 攀抵一周高點，澳幣等風險貨幣走弱。

公債殖利率陡升，主因全球疫苗接種速度加快、加上對全球經濟好轉的樂觀期待，支撐通膨將升溫的押注。但殖利率上揚也導致投資人開始擔心，美國聯準會 (Fed) 以及其他國家央行可能比原本暗示的時間點更早緊縮貨幣政策。

CIBC World Markets G10 外匯策略部門主管 Jeremy Stretch 說，美元升值是殖利率上揚所引發的結果。美國 10 年期公債殖利率周四一度超越 1.6%、高於標普 500 股利殖利率，代表不確定性極高。

美國 10 年期公債殖利率周五回落，尾盤報 1.45%，但仍保持在近期相對較高水位，支撐美元續升。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.59% 至 90.847，是一周高點。

日圓兌美元走貶並觸及 106.69 日圓，是去年 9 月來首度攀抵此價位。歐元從周四的七州高點回落，貶值 0.79% 至 1.2078 美元。

儘管美國公債殖利率本月以來快速上升，美國聯準會 (Fed) 官員並未表達擔憂，多名官員周四表示，殖利率上升是美國經濟好轉的訊號，尚無須擔憂通膨，呼應 Fed 主席鮑爾的說法。

周五公布的數據顯示，美國 1 月消費者支出寫下七個月來最大增幅，但通膨依然溫和。

市場聚焦下周五出爐的美國 2 月非農就業報告，以及美國財政計畫的發展。此外，美國眾議院可望通過美國總統拜登提議的 1.9 兆美元刺激方案、送交參院表決，但目前看來民主黨人不太可能藉此機會提高基本工資。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「Fed 並未暗示殖利率讓他們感到不安，因此債市會繼續推高殖利率的水準，這一點已展現在美元走勢尚。」

風險貨幣齊貶，澳幣兌美元貶 1.99% 至 0.7713 美元，周四才剛突破 0.80 美元，是 2018 年 2 月以來首見。

債市大跌之際，英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員 Andy Haldane 對通膨風險提出警告，英鎊兌美元從三年高點回軟，貶值 0.2% 至 1.3982 美元。

儘管如此，英鎊兌美元歐元仍連五個月升值，本月上揚約 2.4%。英鎊兌歐元周五升值 0.1%，本月勁揚近 3%。

比特幣下跌 0.1% 至 46647 美元，本周重挫近 20%，為去年 3 月疫情恐慌重挫金融市場至今以來最大周跌幅。以太幣跌 0.7% 至 1468 美元。

截至周六 (27 日) 台灣時間約 6:00 價格：