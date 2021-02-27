確保美供應鏈安全 拜登政府料延續川普時代的科技採購和交易禁令

華爾街日報 (WSJ) 報導，知情人士透露，拜登政府計劃延續川普時代對抗中國科技威脅的法規，讓該法在下個月生效，不因美國商界怨聲載道而放棄執法。

前總統川普去年草擬法案，希望授予美國商務部權力禁止科技領域可能威脅到國家安全的採購和併購交易，這是確保美國供應鏈安全計畫的一環。儘管美國從科技、通訊到金融等產業普遍反彈，並期待拜登會先檢討政策而延後實行新法，但知情人士說，拜登政府打算繼續讓法案生效，因官員擔心如果放棄法案或放寬規定，會導致外界錯誤解讀新政府對中國的政策立場。

一名知情人士表示，政府官員已向商界釋放不會積極執法，有助減輕衝擊。不過商業代表曾說，相關規定仍可能讓美國企業——尤其是小企業——負擔可觀的法遵成本和不確定性。

商務部發言人表示，仍持續聽取公眾意見，3 月 22 日做最後定奪。白宮則未回應。

據美國商務部估計，新法可能影響多達 450 萬家大大小小的美國企業，若交易涉及某種被法規認定具有「外國敵意」的複雜技術，業者必須獲得政府批准才能繼續進行。外界關注這項法規是否延續，以了解拜登政府對中國的態度。

根據草擬的法案新規定將適用有關美國基礎建設、網路、衛星、大數據託管、網路連線軟體、無人機和自駕系統等領域的科技交易。