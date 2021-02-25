年前備貨效應 1月工業生產指數年增18.81% 創歷史次高

經濟部統計處今 (25) 日公布，今年 1 月工業生產指數為 125.4，創歷史次高，由於春節落點不同，比較基期相對偏低，使得年增率高達 18.81%，連續 12 個月正成長，其中，製造業生產指數年增 19.67%，同樣寫歷年單月次高。

受到農曆年前備貨效應、新興科技應用挹注，加上遠端辦公、遠距教學及宅娛樂等需求延續，以及去年 1 月適逢春節影響，今年 1 月製造業生產指數 127.6，創下連 12 紅紀錄，且為歷史次高，僅低於去年 12 月的 131.99。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增 21.16% 為主要貢獻來源，其中，積體電路業年增 24.67%，主因 5G、高效能運算及物聯網等新興應用爆發，加上車用電子需求殷切，帶動晶圓代工產能續呈高峰。

至於液晶面板及其組件業，同樣因為疫情催生的宅經濟、遠距商機需求延續，年增 21.05%。電腦電子產品及光學製品業年增 24.54%，由於居家辦公及線上學習需求續強，加上廠商擴增國內產能，推升伺服器、固態硬碟、汽車電子控制器、恆溫控制器等產量。

傳統產業持續回溫，化學原材料業指數創歷年單月新高，年增 13.44%，由於國際油價走穩、下游防疫及消費性電子產品需求熱絡，加上歐美訂單回流、中國農曆年前備貨需求暢旺所致；基本金屬業年增 19.52%；機械設備業年增 39%；汽車及其零件業年增 41.41%。

展望未來，經濟部表示，2 月雖逢春節工作天數較少，但隨著各國疫苗陸續施打，全球經濟可望逐漸回穩，加上我國半導體高階製程具市場競爭優勢，在物聯網、高效能運算、車用電子、遠距商機等應用持續擴增下，可望帶動資訊電子產業續呈成長，同時，石化、鋼鐵及機械等產業可望續增產。