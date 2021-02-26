年後轉職遞延效應浮現 4成企業擴編 非主管職平均月薪35K

牛年景氣逐步復甦，去年許多上班族因疫情轉職不順，年後遞延效應逐漸浮現，據求職網站調查，逾 9 成的上班族開工後有跳槽的計畫，其中 77.1% 的人早就付諸行動；企業也看好疫情利空出盡，逾 92% 有徵人計畫，其中高達 4 成屬於擴編，非主管職開出的月薪條件，平均落在 35821 元，年增 8.2%。

yes123 求職網發言人楊宗斌指出，去年農曆年後，疫情突然升溫，導致當時有許多人沒有成功轉職，若全球疫苗施打後，邊境解封將帶動景氣觸底反彈，使得商業活動復甦，上班族將不再消極潛水式求職，更宣示後疫情時代的報復性轉職潮啟動。

根據 yes123 求職網調查，90.3% 上班族透露，年後有轉職計畫，比率高於去年，77.1% 的人表示早就付諸行動，其中的 10.3% 已經找到新工作，此外，也有 30.9% 的人屬於「裸辭一族」。

調查也指出，有 64.1% 的人有意轉行，最熱門行業前五名分別為科技資訊業 (40.2%)、批發零售與貿易業 (36.5%)、傳統製造業 (34.7%)，以及餐飲住宿與休閒旅遊業 (30.8%)、醫護與生技業 (28.9%)。

企業端方面，高達 92.2% 在牛年新春開工後有徵人計畫，雖然比率略低於年前的調查，但其中有 40.4% 的公司透露屬於「擴編」，高於去年同期的 38.9%。平均而言，預計將釋出 16.2 個工作機會。至於月薪條件，非主管職的缺平均落在 35821 元，較去年同期上調 2711 元，增幅 8.2%；主管職平均則開出 52679 元，年增幅是 1.9%。

年後轉職潮正是企業人資與用人主管最忙碌的時刻，調查發現，對於需相關經驗的一個職缺，平均要過濾 18.8 封履歷，才能找到一個人來面試；還需面試過 15.2 個人，才能找到 1 位真正滿意的新員工。換算下來，企業平均要篩選過 286 封履歷表，才能補進令人滿意、有經驗的員工。

楊宗斌認為，雖然企業保守謹慎看待全年市況，招募動作採取滾動式調整，不過牛年經濟成長率，將挑戰 4 字頭，因此仍看好勞動市場處於事求人狀態，而且行業別屬於內外皆溫，特別是科技業、營建業，目前都有缺人情況。