1月我國失業率連6降至3.66% 創1年來低點

主計總處今 (25) 日公布 1 月失業率為 3.66%，較上月下降 0.02 個百分點，不僅連續第 6 個月下滑，也創去年 2 月以來新低，反映失業情勢持續轉好，而失業人數共 43.8 萬人，月減 2000 人或 0.52%。

主計總處說明，農曆春節前用人需求通常較高，統計失業人數 43 萬 8000 人，較上月減少 2000 人或 0.52%，其中，因對原有工作不滿意而失業者、初次尋職失業者分別減少 3000 人、1000 人，因季節性或臨時性工作結束而失業者則增加 2000 人。

與去年同期相比，1 月失業人數增加 2000 人。

從就業面來看，1 月就業人數為 1152 萬 7000 人，與上月相比持平，但較去年同期減少 9000 人或 0.08%。

其中，工業部門較上月增加 5000 人或 0.14%，農業部門和服務業部門則分別減少 4000 人、2000 人；而工業部門和農業部門分別較去年同期分別減少 1 萬 4000 人、7000 人，服務業部門則年增 1 萬 2000 人或 0.17%。

觀察鄰近主要國家 (地區) 失業率，香港 1 月為 6.5%、南韓 5.7%，日本至去年 12 月為 2.8%。