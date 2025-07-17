鉅亨網編譯段智恆 2025-07-17 01:00

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美國 6 月工業生產終止連續三個月萎縮，主要受到電力使用激增與製造業穩健成長帶動，顯示儘管貿易與政策不確定性升高，企業產出依然具有韌性。

美國6月工業生產增0.3% 終止連3月下滑(圖：REUTERS/TPG)

根據聯準會 (Fed) 周三 (16 日) 發布的數據，6 月美國工業生產較前月成長 0.3%，包括製造業、礦業與公用事業的整體產出皆小幅上升。其中，受氣候影響，公用事業產出激增 2.8%，為整體數據貢獻主要動能；礦業產出則下滑。

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6 月美國工業生產較前月成長 0.3%，終止連續三個月萎縮。(圖：ZeroHedge)

占整體工業生產約四分之三的製造業產出在 5 月經上修至 0.3% 增幅後，6 月再小幅增加 0.1%。若排除汽車影響，製造業產出成長 0.3%，創近三個月最大增幅，顯示多數製造類別回溫。

製造業產出在 5 月經上修至 0.3% 增幅後，6 月再小幅增加 0.1%。(圖：ZeroHedge)

Fed 指出，6 月製造業回升主要來自商用飛機、機械、家具與基本金屬等領域產量成長，建築與商業用品的需求同步改善，但商業設備產出則成長趨緩。

回顧整體第二季，美國製造業產出季增 2.1%，雖較第一季放緩，但仍為 2021 年底以來表現較強的一季。

儘管製造業活動溫和復甦，企業仍面臨諸多挑戰，包括進口材料關稅上升、美國總統川普頻繁發布的貿易政策訊號帶來不確定性，以及消費支出動能減弱。此外，外國報復性關稅也可能讓美國廠商承受壓力。

川普政府近期對多個貿易夥伴寄出新一輪關稅函件，施壓各方在 8 月 1 日前達成協議，以避免更高稅率生效。川普周二聲稱已與印尼達成新協議，將對印尼商品課徵 19% 關稅，而美國出口則不會面臨關稅或非關稅障礙。

儘管政府已在預算法案中納入企業期待的稅制優惠，但川普貿易政策的反覆與不確定性，也可能抑制企業擴大資本支出意願。

Fed 報告還顯示，6 月製造業產能利用率小幅上升至 76.9%，整體工業產能利用率亦有所提升，顯示產能正逐漸被更有效地利用。