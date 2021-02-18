美國商會：若美中兩國脫鉤 恐將重創航空、半導體等產業

據美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 在週三 (17 日) 公布的報告顯示，中美關係持續緊張，很可能將為美國企業帶來嚴重後果。如果美國企業將對中國的直接投資減少一半，美國的國內生產總值 (GDP) 恐將一次性損失高達 5000 億美元，最壞情況下也可能重創部分主要產業 。

美國商會在與紐約數據和分析公司 Rhodium Group 的聯合研究報告中表示，若對所有美中雙向貿易徵收 25% 的關稅，將使美國的 GDP 在 2025 年前每年減少 1900 億美元。

除了商品出口外，報告中也指出，如果未來對中國旅遊和教育支出減少一半，美國每年將損失 150 億至 300 億美元的服務貿易出口。

報告中也預估，若美中之間完全脫鉤，對中國銷售完全切斷，恐將使美國飛機與航空業造成每年 380 億至 510 億美元銷售額的損失，同時，也將造成 16.7 萬至 22.5 萬個工作的流失。

此外，若美國全面禁止對中國銷售半導體，將使得半導體產業面臨約 830 億美元的損失，並造成 12.4 萬個工作流失。

報告中也指出，除非美中全面開戰，才有可能發生兩方徹底中斷銷售的情況，不過，美國商會認為，考慮極端情況十分重要，可以讓決策者更加關注與中國脫鉤可能涉及的成本。

美國商會亞洲區高級副總裁 Charles Freeman 表示，決策者需要了解其行動的潛在負面影響，並找出與中國合作的方式。報告中也表示，在處理中國關係上應採取平衡且理性的態度，符合美國和美國商界的利益。同時，美國商會也贊成「基於規則」的經濟秩序，並反對中國對美國公司不公平的做法。