Apple Car發展再遇挫？蘋果自駕部門資深主管離職

據《彭博》報導，蘋果 (AAPL-US) 自動駕駛汽車團隊失去了一位在任時間最長的領導者，這對 Apple Car 的發展恐怕是一大挫折。

Benjamin Lyon 在蘋果工作了 20 多年，從 iPhone、輸出設備、感測器硬體再到特殊項目，他都參與過，之後他在 2014 年幫助蘋果組建了最初的電動汽車自動駕駛項目泰坦計畫，他是負責感測器工作中最資深的經理。

過去幾年間，蘋果造車團隊經歷了多次重組，他最近的工作是帶領感測器團隊，直接向負責蘋果汽車專案的副總裁 Doug Field 報告。

加州航太及人造衛星新創公司 Astra 周三 (17 日) 宣布，Lyon 將離開蘋果，前往該公司工作，蘋果對此未發表評論。Lyon 受訪時表示，他一直想做的是對人類最有影響力的事，iPhone 就是其中之一，而他相信在 Astra 的工作會很像重新定義智慧手機那麼具有變革性。

在 Lyon 離開之際，蘋果正在尋找潛在的汽車和製造合作夥伴，以利推出 Apple Car。在目前蘋果汽車團隊中，有幾十個特斯拉前硬體工程師和自動駕駛工程師，目前主要發展自動駕駛軟體、汽車傳動系統以及內部和外部汽車硬體，目前是在未來幾年內推出 Apple Car。

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