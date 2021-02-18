亞馬遜股價陷入死水？花旗列8大看漲理由！

亞馬遜 (AMZN-US) 是新冠疫情時代的最大贏家之一，消費者因居家防疫需求而加速採用網購，企業也將更多 IT 工作移轉至亞馬遜 AWS 之類的公共雲端服務上。

但亞馬遜的股價卻奇怪的陷入死水，自去年 7 月 10 日觸及 3200 美元水準以來，亞馬遜股價僅上漲區區 3%，但同期間納斯達克綜合指數上漲了 30%。儘管第一季業績斐然，今年迄今亞馬遜股價幾乎沒有變化。

雖然今年股價低迷部分原因可能是貝佐斯 (Jeff Bezos) 辭去執行長一職，轉由 AWS 執行長 Andy Jassy 掌舵的消息影響，但重要的是，亞馬遜的基本面從來沒有這樣強勁過，這對投資者來說是個大好機會。

花旗分析師 Jason Bazinet 週二重申對亞馬遜「優於大盤」的評價，且將目標價自 3600 美元調升至 3750 美元，意味著現今交易價格尚有 13% 漲幅，他在研究報告中將亞馬遜列為他最看好的網路股，並提出看漲的 8 大理由：

電商市場大致上還未開發，美國電商滲透率僅 20%，「還有龐大的成長空間。」 亞馬遜在美國電商市場的佔有率僅維持在 30% 偏低範圍。 國際成長潛力——雖然亞馬遜 70% 營收來自美國，但 2020 年國際市場的營收成長大於美國市場。Bazinet 還指出，2020 年國際業務的稅前收益自 2013 年以來首次為正。 亞馬遜正從企業對消費者 (B to C) 的模式移轉至更高利潤的企業對企業 (B to B) 服務模式，想想他們的履約、交付和廣告業務，還有 AWS。 「華爾街的估計看起來很合理。」Bazinet 說，但他認為模組對廣告業務太過樂觀。他指出，華爾街預期亞馬遜今年營收 4690 億美元，明年 5520 億美元，接著 2023 年到 6360 億美元。 華爾街分析師的利潤估計「似乎可以實現」，尤其隨著新冠疫情相關的成本下降。 投資資本的回報率「維持健康」。 他認為股價「比過去 8 年來的價格還便宜」。

亞馬遜週三上漲 1.21% 至 3308.64 美元。