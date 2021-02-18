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亞馬遜股價陷入死水？花旗列8大看漲理由！

亞馬遜股價陷入死水？花旗列8大看漲理由！（圖片：AFP）
亞馬遜股價陷入死水？花旗列8大看漲理由！（圖片：AFP）

亞馬遜 (AMZN-US) 是新冠疫情時代的最大贏家之一，消費者因居家防疫需求而加速採用網購，企業也將更多 IT 工作移轉至亞馬遜 AWS 之類的公共雲端服務上。

但亞馬遜的股價卻奇怪的陷入死水，自去年 7 月 10 日觸及 3200 美元水準以來，亞馬遜股價僅上漲區區 3%，但同期間納斯達克綜合指數上漲了 30%。儘管第一季業績斐然，今年迄今亞馬遜股價幾乎沒有變化。

 雖然今年股價低迷部分原因可能是貝佐斯 (Jeff Bezos) 辭去執行長一職，轉由 AWS 執行長 Andy Jassy 掌舵的消息影響，但重要的是，亞馬遜的基本面從來沒有這樣強勁過，這對投資者來說是個大好機會。

花旗分析師 Jason Bazinet 週二重申對亞馬遜「優於大盤」的評價，且將目標價自 3600 美元調升至 3750 美元，意味著現今交易價格尚有 13% 漲幅，他在研究報告中將亞馬遜列為他最看好的網路股，並提出看漲的 8 大理由：

  1. 電商市場大致上還未開發，美國電商滲透率僅 20%，「還有龐大的成長空間。」
  2. 亞馬遜在美國電商市場的佔有率僅維持在 30% 偏低範圍。
  3. 國際成長潛力——雖然亞馬遜 70% 營收來自美國，但 2020 年國際市場的營收成長大於美國市場。Bazinet 還指出，2020 年國際業務的稅前收益自 2013 年以來首次為正。
  4. 亞馬遜正從企業對消費者 (B to C) 的模式移轉至更高利潤的企業對企業 (B to B) 服務模式，想想他們的履約、交付和廣告業務，還有 AWS。
  5. 「華爾街的估計看起來很合理。」Bazinet 說，但他認為模組對廣告業務太過樂觀。他指出，華爾街預期亞馬遜今年營收 4690 億美元，明年 5520 億美元，接著 2023 年到 6360 億美元
  6. 華爾街分析師的利潤估計「似乎可以實現」，尤其隨著新冠疫情相關的成本下降。
  7. 投資資本的回報率「維持健康」。
  8. 他認為股價「比過去 8 年來的價格還便宜」。

亞馬遜週三上漲 1.21% 至 3308.64 美元

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