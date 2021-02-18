女股神：一直持續增持特斯拉

被譽為華爾街新興女股神的方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德 (Cathie Wood) 週三 (17 日) 公開表示，她仍然看好特斯拉，一直繼續購買特斯拉 (TSLA-US) 股票。

方舟投資 (ARK Invest) 主動式管理 ETF (ARKK) 於 2020 年績效表現亮眼、一戰成名，更連續五年打敗美國大盤受到全球矚目。

根據 FactSet 數據，今年短短不到兩個月，方舟創新 ETF 就獲得 53 億美元的資金流入。特斯拉是方舟創新 ETF 的最大持倉股，佔其 ETF 總權重的 8.5% 以上。

新興女股神伍德受訪時表示，她對特斯拉的信心不斷增強，她研究共乘 (ride-sharing) 帶來的潛在影響，認為這能顯著降低風險，是一項比電動汽車更有利可圖的業務。

伍德看好特斯拉投入發展叫車網路，認為這將是特斯拉自主戰略的很好的橋樑。

伍德還提到：「隨著時間的推移，我們瞭解了特斯拉的人工智慧專業知識，特斯拉已收集了 300 億英里的真實駕駛數據，沒有其他企業能與之相比，我認為 Google 取得的數據規模可能是 3000 萬，而不是 (特斯拉的) 300 億。在人工智慧(AI) 的世界裡，擁有最多、最優質數據的公司將贏得 AI 優勢。」

伍德長期看好比特幣，預計機構投資者今年會對比特幣感興趣，但她對特斯拉收購比特幣感到意外。