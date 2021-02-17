〈美股盤前要聞〉工業大麻類股盤前修正 美股期貨下滑

美國 10 年期美國公債殖利率一度升至 1.3%，創下一年來的最高水平。美股工業大麻類股盤前出現修正下跌。美股期貨週三 (17 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.06%，標普 500 期貨跌 0.10%，那斯達克 100 期貨跌 0.22%。

1. 美長債殖利率勁揚

美國 10 年、30 年期債券殖利率周二 (16 日) 勁升引起市場擔憂，不過，華爾街分析師認為，倘若未來殖利率持續飆升直逼標普 500 指數股利殖利率，高本益比的股票將首當其衝面臨資金撤出的風險。

Jefferies 全球策略師主管 Sean Darby 表示，鑑於 10 年期美債殖利率直逼 1.3% 挑戰 1.5% 大關，相當於標普 500 指數的平均股利殖利率，資金擁簇帶動股市上漲的動能即將出現轉折。

花旗集團 (Citigroup) 美股分析師 Tobias Levkovich 在週二表示，隨著市場在風險與回報之間取得平衡，美國股市將回調 10% 的可能性非常大

花旗將標普 500 指數的年底目標價定為 3800 點，該行策略團隊預估該指數的波動範圍介於 3600 點至 4000 點之間。標普 500 指數在週二收於 3933 點左右，接近歷史最高點。

2. 美股工業大麻類股盤前出現修正下跌

美股工業大麻類股盤前出現修正下跌，Sundial Grower (SNDL-US) 跌 10%，Tilray (TLRY-US) 跌 9.5%，Aphria (APHA-US) 跌 8.8%，極光大麻 (ACB-US) 下跌 6.6%。

先前週二 (16 日) 工業大麻類股表現相當強勢，其中 Aphria 漲超 27%，Tilray 漲近 20%，除了因為美國散戶大軍近期轉換標的湧入大麻股之外，美國五大州針對「醫療用大麻合法化」之公投案，也在先前美國總統大選時五大州全數通過，為大麻股基本面奠下復甦基礎。

3. 比特幣價格突破 51000 美元

比特幣在周二 (16 日) 突破 5 萬美元關卡之後，很快又再上一層階梯，周三攻上 51000 美元，續創歷史新高價。

據 Coindesk 數據，比特幣周三最高升至 51026 美元，至台北時間 15:35，交易價格在 50754 美元附近，24 小時漲幅達 4.0%。

今年以來比特幣漲幅已來到 70%，市場對之後的可能發展，依然有著爭議及重大分歧。BlockTower Capital 投資長 Ari Paul 相信，目前還在大牛市之中，未來還可能見到更猛的漲勢。LMAX Digital 加密貨幣策略師 Joel Kruger 警告，有鑑於市場的劇烈變化，短期內宜保持謹慎。

4. 雪佛龍、西方石油生產停擺

美國正經歷 30 年來最冷寒冬，在停電衝擊德州等原油生產大州的情況下，全美原油每日產量下滑三分之一，降幅前所未見，其中以二疊紀盆地油田影響最劇，華爾街預估情況將持續至下周才能緩解。

據彭博 (Bloomberg) 引述原油業企業高層說法報導，目前全美原油每日產量下降逾 350 萬桶，相當於超過 3 成。最新官方數據顯示，在暴雪肆虐前，美國每日原油產能約 1100 萬桶石油。

受到暴風雪的影響，二疊紀盆地油田第二大原油商西方石油 (Occidental Petroleum) 周二 (16 日) 發布「不可抗力」(force majeure) 通知，告知客戶嚴寒天候阻撓運輸設施並導致交貨延誤，將被迫減少原油產量，目前還無法預估減產狀況將持續多久；雪佛龍 (Chevron) 因停電宣布關閉德州克伯森郡的油井。

5. 晶片荒使 Q1 約 100 萬輛車難產 衝擊延續到 Q3

IHS 更新 2 月初有關汽車業晶片短缺衝擊的研究報告，預估短缺情況將在 3 月底達到高峰，但供應鏈吃緊的情況仍會延續到第 3 季。4 月開始供給回升，但要到第 4 季才能滿足需求。

IHS 說，微控制器 (MCU) 從下單到交貨通常要 12 到 16 周，生產問題讓交貨時間增加約一倍，達到至少 26 周。IHS 認為晶片短缺對汽車業來說只有季節性的影響，第 1 季產量雖然大幅流失，之後會改善。但隨著各工廠高需求計畫逐漸落地，要在年底前完全補足流失的生產極具挑戰性。

IHS 在報告中表示，在晶片吃緊之下，中國將受到最大影響，第 1 季將近 25 萬輛汽車生產受阻，歐洲以超過 13 萬輛次之，北美也有逾 10 萬輛車生產受干擾；晶片荒預料延續到第 3 季，屆時產能將重新配置，消費電子產品需求也會稍微降溫。