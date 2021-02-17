〈美股13F報告〉索羅斯押寶電動車電池新創 Palantir持股價值暴增

最新監管文件顯示，索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management，SFM) 近來偏好科技股，第 4 季押寶電動車電池新創 QuamtumScape(QS-US)，並出清體育博彩網站 DraftKings(DKNG-US) 持股。

根據美國證券交易委員會 (SEC)13F 持倉報告，「金融大鱷」索羅斯的家族辦公室 (George Soros) 在第 4 季持有 46 億美元美股，比第 3 季增加 8.86 億美元。

上季新建倉價值 2.8 億美元的 QuamtumScape 股票，該公司是開發電動車用固態鋰電池的先驅。手中持有的矽谷大數據公司 Palantir(PLTR-US) 股票價值攀升至 4.35 億美元，反映該公司股價去年 9 月上市後大漲 148%。目前 Palantir 市值 485 億美元。

索羅斯基金管理公司去年 11 月揭露持有 1846 萬股 Palantir 股票，但隨即發布聲明強調這是 2012 年所做的投資，但因不認同該公司的商業行為已經賣出入股協議允許的股數，而且會繼續賣出持股。

索羅斯為生於匈牙利的美籍猶太人，長期反對極權主義，但 Palantir 大部分營收來自與國土安全部、中情局簽訂的合約，協助政府情報機構建立以大數據的基礎的恐怖分子識別系統。

不過，這並非索羅斯基金管理公司標的頭一次和索羅斯的價值觀起衝突。事實上，高齡 90 歲的索羅斯積極投入慈善事業，大部分財富隸屬於他成立的開放社會基金會，而非家族辦公室所有。

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