分析師：受惠電動車 蘋果股價有望上漲至225美元

近期以來，有許多傳言顯示蘋果 (APPL-US) 正積極與多家汽車製造商進行洽談，以推出自家的電動車「Apple Car」。有分析師認為，蘋果有望在今年與某家汽車商達成正式合作協議，促使蘋果股價上漲至 225 美元。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 預估，蘋果將在今年內與汽車製造商達成正式合作夥伴協議，並且在此利多因素下，蘋果股價有望飆升至 225 美元。

Ives 表示，蘋果在未來 3 到 6 個月內宣佈達成電動車合作協議的可能性為 85%。由於福特 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 也都在近期宣佈了推出電動車的計畫，使得蘋果達成電動車發展計劃的壓力持續增加。

Ives 也表示，電動車產業如今正步入黃金時代，受惠於諸如電池技術、監管激勵措施和稅收減免，以及更平價車型等利多因素，創造出了一場需求的完美風暴。「未來 10 年，電動車市場規模可能超過 5 兆美元，蘋果若是能獲得其中 5% 至 10% 的市占率，就能成為該公司另一個重要的成長支柱。」Ives 說道。

若能善用這樣的機會，與蘋果建立「黃金合作夥伴關係」，則將有助於未來 10 年的發展。Ives 推測，蘋果可能會與現代、特斯拉、福特、蔚來或福斯達成戰略合作夥伴關係。其中，現代和福斯是最可能的選項。

Ives 也指出，若蘋果能夠在 2024 年之前推出 Apple Car，那麼蘋果將有望成為電動車產業的主要大廠，進而侵蝕特斯拉、通用、福特等的市占率。