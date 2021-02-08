德媒：特斯拉伯林工廠興建計畫恐大幅延宕

根據《彭博社》8 日 (週一) 報導，德國汽車雜誌《Automobilwoche》在一篇報導當中引用多名消息人士說法，指出美國特斯拉 (TSLA-US) 計劃在德國柏林近郊興建的超級工廠 (Gigafactory)，很有可能發生「大幅延誤」。

可能出現延誤的，包含主要廠房尚未進行興建的汽車組裝工廠，以及用於電池生產的廠房。Automobilwoche 懷疑特斯拉的柏林工廠，是否真的可以如期在五個月後投入量產。另外該媒體也在報導中指出，特斯拉尚未向州政府申請電池工廠的興建許可。

此外，依據 Automobilwoche 的說法，特斯拉在這項專案當中與電池有關的部分，從政府方面所獲取的援助金額，預估將大幅低於 10 億歐元。這類援助的規模大概是投資總額的 2 - 3 成，多透過租稅優惠或無息融資等方式進行。估計電池工廠的整體支出成本，在金援方面可能無法達成預期目標。

歐盟在 1 月的時候，為了強化境內與電動車生產有關的電池專案「European Battery Innovation」(簡稱 EuBatIn)，承諾向美國特斯拉及德國 BMW 等眾多企業提供約 29 億歐元的金援。主要目的也是為了降低對亞洲電池廠商的依賴。

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