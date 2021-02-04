特斯拉在中國投產「V3 Supercharger」快速充電樁

《日本經濟新聞》週四 (4 日) 報導， 特斯拉 (TSLA-US) 的中國工廠已經開始生產快速充電樁「V3 Supercharger」。

特斯拉於 2019 年底開始在中國生產 Model 3，當地銷量不斷上揚。充電樁數量則是電動車普及的關鍵，藉由在地生產可加快相關基礎建設的建置。

中國的特斯拉日前在微博釋出訊息，表示已在上海市建設專責工廠，主要生產「V3 Supercharger」型號的快速充電樁，首年預定生產 1 萬組。

特斯拉 2013 年在北京開設中國首個據點，銷售進口的高級車款 Model S。根據特斯拉，目前已在中國大約 300 個都市設置超過 730 處的快速充電站。單是 2020 年，就在中國建置超過 410 處的快速充電站，其中 180 處使用從美國進口的 V3 Supercharger 充電樁。

特斯拉於 2019 年底在中國上海展開電動車生產，首度於美國以外國家進行汽車組裝。比起電動樁生產，在中國當地的電動車組裝時間更早。

另外由於電池等的在地生產比例提高，中國的 Model 3 售價在 2020 年調降 3 成。

特斯拉並未公布各國市場的銷售數據，但根據研調公司 MarkLines 說法，特斯拉 2020 年在中國市場賣出大約 14 萬輛，較 2019 年成長 4 倍左右，占特斯拉全球銷量的近 3 成。

Model Y 也於 2021 年 1 月開始在中國市場交車，預料特斯拉的當地銷量將出現更進一步成長。