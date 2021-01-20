晶片缺貨延燒至矽晶圓 汽車業災情重

進入 2021 年，晶圓的缺貨潮完全沒有舒緩的跡象，而這波缺貨潮持續擴大，所帶來的衝擊向上、下游供應鏈延燒。在下游終端品牌廠搶晶圓代工廠的同時，晶圓代工廠也正向上游搶購矽晶圓。

中國半導體產業人士透露，部分企業不斷搶晶圓產能，再加上疫情所導致的供給限制，共同造成晶圓缺貨的現象。

(圖片: AFP)

目前半導體產業鏈最核心的問題集中在晶圓製造環節上。深圳市一家晶圓製造企業的負責人表示，目前晶圓廠的產能主要分為 6 吋、8 吋和 12 吋，一般情況下 8 吋和 12 吋的應用量最大。

但在疫情期間，來自消費電子、工業市場和汽車需求大幅成長，這些大多需要用到 8 吋晶圓。需求激增導致市場上的 8 英吋晶圓產能持續緊俏。

根據國際半導體產業協會去年 11 月份發布的全球晶圓預測報告，到 2021 年底 8 吋晶圓生產線數量將增加至 202 條，創下歷史新高。

此外，也有晶圓需求方表示，目前除了訂貨難外，不少晶圓的報價還出現不少的漲幅。受到晶圓的限制，有些廠今年的擴產計劃也大幅縮水。在缺貨潮中，引發不少下游品牌廠甚至按以往幾倍的數量恐慌性下單。

市場分析指出爆量下單目的求的只是盡可能拿得到貨，因為這些企業相信上游晶圓代工廠不可能滿足全數訂單。

目前這波缺晶片潮影響最大的為汽車業，奧迪指出受汽車晶片短缺影響，已經有超過 1 萬名員工暫停工作。

福斯集團則宣布今年第一季在歐洲、北美和中國工廠將減產 10 萬輛；福特宣布從 1 月 18 日至 2 月 19 日在德國的工廠停產。此外日產、本田、通用、雷諾等等一眾車廠均紛紛表示正面臨晶片短缺問題。