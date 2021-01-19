吉利汽車與騰訊展開戰略合作 搶攻智慧座艙、自動駕駛等領域

吉利控股集團近期陸續宣布與百度、富士康合作，於智慧電動車領域展開積極佈局，旗下吉利汽車週二 (19 日) 再宣布與騰訊簽署戰略合作協議，朝向智慧座艙、自動駕駛以及產業鏈數位化等領域，展開全方位戰略合作。

吉利發布聲明表示，藉由本次合作，將與騰訊共同打造下一代智慧座艙，融合吉利與騰訊生態，以貫穿智慧手機與汽車端的服務場景，並展開自駕技術虛擬仿真和雲端平台方面合作，加速自駕產品研發與應用。

據了解，騰訊還將幫助吉利實現產品研發、製造、營銷、使用、用戶營運、售後服務等產業鏈數位化，搭載以「人」為中心的數位化服務體系，與此同時，兩家公司還將推動汽車產業鏈的低碳發展，尋求共建「碳中和」平台。

吉利控股集團總裁安聰慧表示，吉利與騰訊的戰略合作將全面升級，藉由數位化來提升汽車全產業鏈的競爭力，為用戶帶來更加完美的消費體驗。

騰訊高級執行副總、雲端與智慧產業事業群總裁湯道生也表示，作為吉利的合作夥伴，將以用戶為中心、數據為驅動，全力幫助吉利汽車完成「用戶全生命週期」的數位化升級。

吉利汽車母公司吉利控股近期頻頻與多家科技公司展開合作，除了與百度投入電動車開發外，更傳出將攜手鴻海旗下富士康成立合資公司，為第三方汽車企業代工。