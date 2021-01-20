特斯拉中國版Model Y北京交車起跑 各車廠嚴陣以待

周三 (20 日) 特斯拉開始向北京買家送交中國製造 Model Y。目前交車的版本為長續航版。與之前 48.8 萬人民幣起的進口價格，中國版 Model Y 長續航版的售價為 33.99 萬人民幣起，下調 14.81 萬人民幣。

不過針對 Model Y 在中國售價調降一事，特斯拉首度澄清中國版 Model Y 並非降價，之前在中國官網放的是進口車型，而這次推出的是中國製版本，也是首度在中國市場公開報價並接受預訂。

(圖片: AFP)

針對特斯拉在訂價上的來勢兇兇，蔚來是否會考慮跟隨特斯拉「降價」的問題。蔚來創辦人李斌表示，全世界不可能存在一款適合所有人的汽車產品，關鍵是產品和服務體驗能否與對應的價格相匹配，同時還需要考慮用戶價值和目標客群。每一家企業的定位和路線都不一樣，特斯拉做的事未必適合蔚來。

中國乘聯會指出，特斯拉產品線開始國產化後正在逐步改變中國電動車產業定價規則，特其是改變 SUV 車型過去以來享有的高溢價優勢。

今年特斯拉 Model Y 與奧迪 Q5、Mercedes-Benz GLC、BMW X3 的競爭價格關係應該會發生明顯的反轉，特斯拉 Model Y 的價格具有一定優勢，這樣會取得更多豪華車消費族群的青睞。尤其是在一線城市，或熱門二線大城，由於牌照優勢巨大，Model Y 應該說會有一個更好的表現。

特斯拉方面則引用世界銀行數據指出，截至 2019 年，中國每千人汽車保有量為 173 輛，而美國為 837 輛、德國為 589 輛，中國消費者的家庭用車需求更為強烈， SUV 車型則能滿足很多此類用戶的消費需求。

