〈陸股盤後〉外資連11買 創業板指報復性大漲4%

周四 (20 日)A 股三大指數開高走高，美國科技類股大漲，再加上中國政府釋出的刺激汽車產業政策利多，帶動近期走勢較為沈悶的創業板指出現反彈大漲，創去年 10 月以來最高單日漲幅，終場收在今(20) 日最高點。

不過市場成交金額萎縮，創今年以來最低，滬深兩市今日合計成交金額只有 9156 億元，日減 12%。

盤面上，固態電池、稀土、刀片電池、鋰電池、新能源車等概念股漲勢強勁；保險、銀行、電信、包裝材料等類股跌幅較重，拖累上證漲幅。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，滬指上漲 0.47%，報 3583.09 點；深指上漲 1.46%，報 15223.36 點；創業板指大漲 3.9%，報 3204.93 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 33.93 億元，其中滬股通賣超人民幣 13.58 億元，深股通買超人民幣 47.51 億元。北向資金連續 11 日買超，合計 480.19 億人民幣。

產業消息

吉利與騰訊合作發展無人駕駛，相關概念應聲大漲，華陽集團、浙江世寶直奔漲停。

前期回檔修正的白酒股也出現反彈，金徽酒漲停、順鑫農業大漲 3.96%、老白乾酒勁揚 3.28%、水井坊小漲 0.89%。

中國發改委表示今年將進一步鼓勵符合條件的地區進行新一波汽車下鄉和汰舊換新政策，新能源汽車概念股紛紛狂飆，越博動力、蘇奧傳感、滬光股份、天普股份、北汽藍谷、長華股份等紛紛漲停。

法人觀點

光大證券認為，A 股中長期上升的趨勢不變，預計後市仍有上漲空間。不過需要注意的是，目前部分權值股估值推升不少，後市指數更可能是以類股輪動的方式攀升。市場資金或更傾向於佈局性價比較高的方向。短期可重點把握低估權值股與超跌科技類股。

東吳證券分析，A 股後市更應注重企業的獲利面，而不再是只靠流動性過剩所造就的高估值行情。另外，近期南下資金屢創單日新高，部分港股通 ETF 出現明顯溢價，同樣，連續的資金流出已對 A 股形成一定影響，建議投資人要留意炒作風險。