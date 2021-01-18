疫情推升半導體需求 南韓ICT產品出口年增近4%

南韓周一 (18 日) 公布官方數據顯示，疫情期間海外對半導體和電腦零件的強勁需求，2020 年南韓 ICT(資訊通訊技術) 產品出口年增 3.8%，總額寫史上第 3 高。

根據科學技術資訊通信部初估，去年南韓 ICT 出口總額達到 1836 億美元，高於 2019 年的 1769 億美元，來到史上第 3 高。

原本因疫情打擊，南韓上半年 ICT 出口下降，但自 6 月以後，南韓連 7 個月出口成長，最終讓 ICT 出口衝高。這類商品的進口也增加 3.9%，至 1126 億美元，統計為順差 710 億美元。

以出口地來看，南韓對中國出口占比最大，同時還增加 0.1%，至 869 億美元，主要來自晶片及行動設備。對越南出口增加 9.6%，至 298 億美元，來自對顯示器的強勁需求。對美國的出口大增 20.4%，達到 221 億美元。

由出口品項來看，半導體出口增長 5.4%，至 1003 億美元，而記憶體晶片出口增長 1.5%，至 639 億美元。邏輯晶片的出口增長 17.8%，達到 303 億美元。

下降的項目中，手機和零件的出口下降 6%，至 113 億美元，顯示器的出口下降 5.1%，至 207 億美元。

韓國科技部預測，隨著 5G 和人工智慧等新興產業需求的增加，今年半導體產業的出口還會再成長。