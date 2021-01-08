韓媒：三星Galaxy S21可能是最便宜的5G旗艦手機

根據《韓聯社》週五 (8 日) 報導，有業界消息指出南韓三星電子 (005930-JP) 即將在這個月推出的 Galaxy S21 智慧型手機，有可能是售價最為實惠的 5G 旗艦機種。據傳該手機在南韓市場的定價低於一百萬韓元，約折合新台幣 2.7 萬元。

該則報導提到三星在面臨對手競爭下，為了衝刺銷量而採取低價策略。有傳言指出，Galaxy S21 在南韓市場的售價可能落在 99.9 萬韓元，如果消息屬實，該款手機將是三星最低廉的旗艦機種、也是首款售價未滿百萬韓元的 5G 旗艦行動裝置。

三星於週一 (4 日) 時宣布，Galaxy S21 即將在美國東部時間 14 日上午 10 點 (台北時間 14 日晚間 11 點) 以線上方式對外發表。而以往三星都選在每年二月中旬舉辦 Galaxy S 系列的新品發表會，並於三月展開銷售，不過今年預估 Galaxy S21 在 1 月 29 日就會開賣，較往年早了一個多月。

全新 Galaxy S21 系列機種的螢幕大小有多種選擇，有 6.2 吋的 Galaxy S21、6.7 吋的 Galaxy S21 Plus，以及 6.8 吋的 Galaxy S21 Ultra。

有消息指出，預測 Galaxy S21 Ultra 將是 S 系列當中首款支援三星「S-Pen」觸控筆的機種，上頭還搭載了一顆高達 1 億 800 萬畫素的主鏡頭，以及一顆 10 倍望遠鏡頭。

為讓大家作為參考，三星於 2019 年所推出的首款 5G 智慧型手機 Galaxy S10 5G，當時售價為 139.7 萬韓元；同年推出的 Galaxy Note 10 售價為 124.8 萬韓元。2020 年的 Galaxy S20 5G，當時售價為 124.8 萬韓元；Galaxy Note 20 的售價為 119.9 萬韓元。