南韓半導體2020年出口額寫歷史次高 估今年再成長10%以上

南韓產業通商資源部和半導體協會周二 (5 日) 表示，2020 年南韓半導體出口額年增 5.6%，達 992 億美元，為歷史次高，並預估今年半導體出口額有望再成長 10%，史上第二次突破 1000 億美元關卡。

產業部指出，非接觸經濟升溫，帶動伺服器和筆記型電腦的需求成長，並在一定程度上抵消新冠疫情、美國制裁華為、行動設備需求低迷等不利因素，推動半導體出口額。

特別是，在晶圓代工訂單增加、5G 設備晶片需求增加等利多因素的推動下，系統半導體的出口額來到 303 億美元，創下歷史新高。

南韓分析機構預計，今年南韓半導體出口額有望達到 1075-1110 億美元水準，年增 10.2%，繼 2018 年後將再一次突破 1000 億美元大關。

產業部相關人士分析稱，隨著 5G 市場和非接觸經濟規模擴大，智慧手機、伺服器、電腦等上游產業需求增加，推動半導體市場持續發展。

Cape Investment＆Securities 分析師 Park Sung-soon 指出，DRAM 由於供應商有限，過去幾年也一直沒有增加產量，價格有望還會上漲。

需求激增讓半導體產業成為疫情的受益者，全球最大的記憶體晶片生產商三星電子，其股價去年大漲 45%，SK Hynix Inc 的股價也揚升 26%。

另據國際半導體產業協會 (SEMI) 預測，今年南韓半導體設備投資額可能達到 189 億美元，有望超越中國大陸 (168 億美元) 和台灣 (156 億美元)，重回全球榜首。