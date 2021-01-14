〈房產〉賴正鎰：現有房地合一稅打擊短期投資已收效 不應再出重拳

針對財部擬最快於立法院下會期修房地合一稅法，且之後也不排除要修改房屋稅，祭囤房稅，全國商總主席、鄉林 (5531-TW) 董事長賴正鎰今 (14) 日指出，財政部 5 年前打擊短期投資客而推出房地合一稅，現有房地合一稅就夠抑制短期持有，何必再出重拳來重傷無辜的剛性需求與換屋市場。

賴正鎰強調，絕不認同政府對房地產永遠只有一個政策「漲就打，跌就拉」，央行與財政部持續接連祭出打房政策，包括土地和餘屋限貸令、去年 12 月底通過實價登錄修法，將預售屋登錄與紅單納入管理，他相信這些措施已經足以讓土地需求降溫，推案量減少，讓房地產「軟著陸」平穩下來。

賴正鎰並指出，財政部此舉恐影響營造與消費等上下游生機與就業市場，而且這波房價上漲實因建材成本與原物料上漲，缺工造成工資成本拉高，獲利最大的應該是地主，因為地主哄抬地價才造成房價上揚，但政府對建商購地貸款從 80% 下修到 55%，預期土地熱度將會下降，推案速度也會受阻，盼政府不要搞錯方向，並呼籲政府三思。

賴正鎰指出，這兩三年因為肥咖條款，台資回流，游資旺盛，讓股、匯市與房市復甦，所以買房置產也是一種長期投資，而且現在置產的幾乎都是住了超過 20 年想要換屋的族群，並非外傳的有大批投資客炒作。

2016 年台灣開徵的房地合一稅採實價課稅，只要交易買賣獲利就要繳稅，持有未滿一年出售獲利，稅率 45％；持有一年以上、未滿二年者，稅率 35％；持有二至十年，稅率 20％；持有超過十年，稅率 15％。去年房地合一稅收才增加到 144 億元，5 年來累計稅收達 296 億元，稅收也逐步增加中。

若還要修訂房地合一稅制，將 45% 稅率的閉鎖期從 2 年拉長為 5 年，稅率才降至 20%，絕對不利房市發展，連帶景氣復甦及百業也受拖累。他預估今年起推案量減少，土增稅與房地合一稅等稅收也會跟著減少，恐怕稅收年減至少 20%。

他建議政府應有健全房市的全盤策略，以免接連打房而澆息才剛要回溫的房市，重挫房產業上下游的營造、水電、設計與裝潢、家電與家具業、水泥鋼筋等相關產業的數十萬就業人口，這樣只會導致今年實體經濟出現泡沫，甚至出現通膨，他提醒政府要注意通膨骨牌效應及新台幣急升而影響出口業，一連串的負面經濟連鎖反應，政府不得不慎重。