〈房產〉永慶房屋「幸福成家基金」獎金比半數勞工年薪高 七年發出3.8億元

新年獎金第一槍，永慶房屋祭出千萬獎金獎勵員工留任！永慶房產集團董事長孫慶餘宣布超過 400 位同仁獲頒「幸福成家基金」。孫慶餘表示，員工的福祉是企業的優先考量，讓同仁沒有後顧之憂才能創造事業高峰。永慶房屋為鼓勵員工留任，7 年來累積發放的「幸福成家基金」已超過 3 億 8000 萬元，充分展現對人才的重視。

永慶房屋打破傳統「資歷越長獎金越高」或「職級越高獎金越多」的職場潛規則，永慶房屋每年加碼提供績優經紀人「幸福成家基金」，鼓勵員工只要業績達標，每人每年最高可領到 250 萬元的「幸福成家基金」。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏指出，根據主計處公布的 2019 年工業及服務業受雇員工全年總薪資中位數調查顯示，受雇員工薪資中位數為 49.8 萬元，半數勞工年薪不到 50 萬元。而永慶房屋 2020 年「幸福成家基金」獲獎同仁中，有近三成的獲獎者獲得超過 50 萬元的獎金。此外，「幸福成家基金」發放金額與人數更是年年創新高！今年發放金額較去年成長超過三成，獲獎人數也較去年增加近兩成。

今年 33 歲的經紀人吳政陽已連續 6 年獲頒「幸福成家基金」，累積獎金超過 600 萬元。吳政陽表示，待疫情解封後，要帶著全家人到歐洲旅遊，為人生留下美好回憶，未來也希望拿下更多獎金，提早退休、享受美好人生。

吳政陽在 5 年內拿下 4 座個人業績冠軍，並創下年薪破 800 萬元紀錄。他謙虛的說，永慶領先政府推出的成交行情揭露至門牌的《實價登錄 3.0》服務，提供客戶全面、透明的房價資訊，更是他贏得客戶信賴的重要關鍵。

入行一年的經紀人趙崇葦，今年獲頒幸福成家基金 50 萬元，趙崇葦興奮的說：「這筆獎金是我的買房頭期款，我又朝買屋的夢想更近一步！」趙崇葦期許自己，未來年年都要領到「幸福成家基金」，完成自己三年內在大安區買房的夢想。

趙崇葦分享成功經驗為，遇到客戶詢問我不熟悉的區域，就請精通該區域的夥伴一起服務客戶，不但客戶能享有專業的在地房產服務，我也可以與不同區域的夥伴交流學習。

人力銀行日前公布調查，有近九成的上班族計畫在 2021 年換工作，永慶房屋為了幫助轉職者提前卡位，也不用擔心領不到年終，特別推出「領完年終再到職」徵才計畫，鼓勵轉職者提前面試。永慶房屋人資部資深經理塗振宏指出，永慶房屋不只提供業務新人「前 9 個月保障每月 5 萬元」，還有業績獎金、幸福成家基金等額外獎金。

永慶房產集團在 2020 年的店數市佔全台穩居第一，2021 年將持續擴大服務版圖，預計上半年將招募 3000 人，職缺包含房仲經紀人、服務專員、秘書、及後勤單位專業人員，歡迎有企圖心、想要挑戰百萬年薪的各界菁英加入。