〈房產〉去年全台新建案推案寶佳機構逾1300億元續稱霸

2020 年全台十大建商出爐，去年雖有疫情為房市添上變因，但根據市調機構統計，剛性買盤支撐及熱錢回流下，各大建商信心大增推案力道強勁，前十名依序為寶佳、南港輪胎、茂德、遠雄、興富發、麗寶、豐邑、愛山林、達麗、昭揚與合環同列第 10 名，寶佳機構去年總推案量突破 1300 億元蟬聯冠軍。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計全台六都及新竹去年各建商推案量，逐筆核對每個建商全年度進場新案，再以可售面積乘於開價加上車位價格驗算確認其案量，統計結果出爐，寶佳機構以超過 1300 億元推案稱霸，寶佳維持以量取勝的推案方式，除了全台各區遍地開花外，主力更是鎖定重點重劃區，像是在龜山 A7 重劃區就推「鴻築捷市達」總銷近百億，就是要搶攻首購族市場。

南港輪胎居去年新推案亞軍，旗下的子公司南榮開發以「世界明珠」800 億元總銷拿下第二名，該案為南港輪胎舊廠開發案，「世界明珠」是台灣規模最大的單一開發案基地面積近萬坪，分為規劃 2 棟辦公大樓、商場，及 6 棟住宅大樓。商場已與微風集團簽約，住宅當中低樓層已售罄，成交均價已拉高至 150 萬元，有此指標大案向上衝，也拉抬周邊房市發展。

茂德機構 2019 年未進入前十大建商，但 2020 年狂衝一舉拿下第三名，主要靠各大重劃區推案，像是土城暫緩重劃區的金城舞系列推案就高達 200 億元，板橋江翠北側重劃區三案加總也有百億元的量體，其餘在三重二重疏洪道及仁義重劃區都有新案推出。

遠雄建設大型推案都有捷運機能加持，推案量較 2019 年小幅成長約 1 成，拿下殿軍，推案重點在捷運機能強的重劃區，像是 2020 年年初環狀線通車後，隨即在中和華中橋西側重劃區推 2-3 房產品「遠雄百富」，主打小宅也能有河岸景觀，此外也在 A7 重劃區繼續推「遠雄新未來 3 系列推案」，穩定銷售中。

「獵地王」興富發建設 2020 年推案相對保守，比起 2019 年推案減少近 5 成的案量，還是擠進前 5 名，因火力集中在中南部，房價相對便宜的區塊，超過百億建案只有在台中七期的「市政愛悅」，台灣大道門牌黃金地段又加上興富發「標配」的低自備專案，吸引不少首購族，同樣也是看準精華地段保值性，在台南安平區推「愛琴海」，總銷 60 億元。