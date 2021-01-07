〈房產〉北台灣去年新房產新案推案量1.27億元年增13% 估今年再成長5%

據市調機構統計，北台灣 2020 年新成屋、預售屋推案量達約 1 兆 2754 億元，比 2019 年 1 兆 1287 億元，增加約 13%，不僅連 4 年正成長，並且寫下歷史次高紀錄。住展研發長何世昌表示，因低利環境支撐、資金回流，以及國內防疫有成帶動購屋需求升溫，進一步提振建商推案信心，估計今年成長率 5%。

同時，何世昌認為，推案量增減與房市景氣起伏關聯度頗高，從去年推案量勁揚且創歷史第二大量來看，房市多頭訊號車頭燈已經亮得更明顯。

何世昌進一步指出，由於國內官方與民間調研機構普遍預期今年經濟成長率可達 3-4%，經濟成長強勁將讓房市受惠，今年房市價量會溫和成長，加上去年土地交易火熱、建照核發量居高不下，今年北台灣推案量仍約有 5% 的成長空間，預估全年推案量可望達到 1.34 兆元，超越 2013 年再創歷史新猷。

統計顯示，北台灣各縣市以台北市推案量成長幅度最高，北市 2020 年推案量達約 3140 億元，較 2019 年約 2472 億元，大增近 700 億元，年增幅約 27％。何世昌分析，台北市去年推案量大增，主因是都更、危老建案大量開花結果，尤其又以都更案量最為豐沛；雖然二者都是老屋改建，但都更案多規劃中、大坪數，而危老幾乎都作成小宅，差異非常顯著。此外，北市去年換屋型產品也明顯增加，比例成長幅度為北台灣之最，顯示換屋族群已忍不住而出手了，可能意味著台北房市正處於復甦反彈的初升段。

而新北市、桃園市 2020 年推案量也比 2019 年增加，新北年增近 12％，推案量破 5000 億元且為北台灣之冠；桃園年增 18％，推案量超過 3000 億元。新北、桃園案量成長的動力源頭都是新興重劃區，新北以新店央北、板橋江翠、土城暫緩發展區、淡水淡海新市鎮、三重二重疏洪道為推案先鋒，桃園則以中路、小檜溪、青埔、A7 領銜衝鋒。

宜蘭 2020 年推案量逾 240 億元，較前年成長約 16%。宜蘭房價於去年止跌回升後，建商重拾信心，推案變得更積極。而在高鐵延伸至宜蘭定案後，市場仍然關注今年宜蘭案量會不會因此有爆發性成長。

北台灣推案量唯二衰退的地方是基隆與新竹地區，其中基隆衰退約 6 成，新竹縣市年減逾 1 成。其中基隆推案量增減大多與北台灣整體房市趨勢相反，2020 年也不例外。雖然基隆有「輕軌升級成捷運」的題材挹注，但或許是該方案仍未通過，市場並不買單，到基隆購屋的台北客比例也沒有明顯上升。