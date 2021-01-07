〈美股盤後〉川普支持者闖入國會掀暴動 藍色浪潮助攻道瓊登新高

週三 (6 日) 民主黨全面執政的「藍色浪潮」 (Blue Wave) 有望成真，華爾街對更多財政刺激措施的前景感到樂觀，美債殖利率揚升，黃金、科技股遭拋售，道瓊、標普兩大指數早盤上揚，金融股、工業股、大麻股和小型股領軍大漲。

道瓊盤中一度大漲逾 600 點，尾盤時段，由於美國國會示威抗議活動升級，道瓊漲幅有所收斂，道瓊週三收紅 437.80 點，刷下歷史新高，那指、費半收黑。

美國副總統彭斯表態不阻擋國會認證拜登勝選，美國國會大廈出現混亂局面。川普支持者反對選舉結果，在國會大廈內外掀起暴動，支持者闖入國會示威抗議後，國會大廈進入封鎖狀態，副總統彭斯緊急自地道撤離，拜登勝選認證行程隨之中止。

川普支持者闖入國會掀暴動 (圖片：AFP)

川普推文譴責暴民行動，呼籲支持者馬上回家。國土安全部 (DHS) 派人抑制暴動，執法人員以催淚瓦斯、鳴槍示警，外傳出有一人中槍，當選總統拜登譴責暴動者，呼籲執法單位平息暴力行為。

參議院共和黨和民主黨各取得 50 和 48 席，美國喬治亞州參院最後 2 席決選結果陸續出爐，民主黨籍候選人華諾克 (Raphael Warnock) 目前率先奪得一席，另一名民主黨候選人奧索夫 (Jon Ossoff) 因票數領先已自行宣布當選。副總統當選人賀錦麗將能投下關鍵票，讓民主黨成為參院多數黨。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8688 萬例，死亡數突破 187 萬例，美國累計確診超過 2118 萬例，累計死亡數超過 35.9 萬。

週三 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 437.80 點，或 1.44%，收 30,829.40 點。

標普 500 指數上漲 21.28 點，或 0.57%，收 3,748.14 點。

那斯達克指數下跌 78.17 點，或 0.61%，收 12,740.79 點。

費城半導體指數下跌 9.21 點，或 0.32%，收 2,827.96 點。

標普 11 個主要板塊有 7 大板塊收紅，金融、材料與能源領漲，資訊科技、通訊服務和房地產領跌。(圖片：Finviz)

焦點個股

科技五大天王全面收低。蘋果 (AAPL-US) 重挫 3.37%；臉書 (FB-US) 跌 2.83%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.99%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.49%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.59%。

道瓊成分股漲多跌少。開拓重工 (CAT-US)大漲 5.57%；高盛 (GS-US) 大漲 5.4%；陶氏化學 (DOW-US) 漲 4.71%；摩根大通漲 4.7%；Walgreen(WBA-US)漲 4.54%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 3.22%。可口可樂挫跌 3.18%；Salesforce(CRM-US)跌 2.42%。

費半成分股漲跌互見。Cree(CREE-US)跳漲 6.38%；Silicon Laboratories(SLAB-US)漲 3.84%；ON Semiconductor(ON-US)漲 2.53%。輝達 (NVDA-US) 重挫 5.9%；艾司摩爾 (ASML-US) 挫跌 3%；超微 (AMD-US) 跌 2.63%。

台股 ADR 僅中華電收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.52%；日月光 ADR (ASX-US) 勁揚 1.74%；聯電 ADR (UMC-US) 攀升 1.33%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.09%。

個股消息

週三紐約證交所再度逆轉態度，宣布啟動對中國三大電信巨頭下市程序，中國移動 (CHL-US) 下跌 5.42%、中國聯通 (CHU-US) 持平，中國電信 (CHA-US) 逆勢上漲 1.36%。

美國道瓊通訊社報導，美國政府正在考慮禁止美國人投資阿里巴巴 (BABA-US) 和騰訊 ADR (TCEHY-US)，受此消息影響，兩家公司分別下跌 5.32% 和 3.97%。

Nvidia (NVDA-US) 去年以 400 億美元的價格從軟銀手中收購 Arm，英國反壟斷部門競爭與市場管理局 (CMA) 週三宣布將對 Nvidia 收購 Arm 展開調查。Nvidia 週三下跌 5.90%。

拜登政府競選承諾推動大麻合法化，隨著民主黨全面執政的「藍色浪潮」即將來襲，大麻股週三瘋漲，Tilray (TLRY-US) 大漲 13.25%；Hexo (HEXO-US) 大漲 12.74%；Aurora Cannabis (ACB-US) 大漲 6.15%。

經濟數據

美國 12 月 ADP 就業減少 12.3 萬人，預期增加 7.5 萬人，前值 30.4 萬人

美國 12 月 Markit 服務業 PMI 報 54.8，預期 55.2，前值 55.3

美國 11 月耐用品訂單月增率終值 1.0％，前值 1.3％

華爾街分析

拜登入主白宮、民主黨掌控參眾兩院，資金行情湧入周期股和價值股，並引爆科技股拋售潮，華爾街分析師稱，類股輪動真的來了。

高盛預計，民主黨全面執政，短期內美國將推出另一項規模高達 6,000 億美元的大規模刺激計畫。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，民主黨全面執政，採取更多財政刺激措施的可能性大增，將有助於提升美債殖利率，增加對經濟成長和通膨的預期，更大型的財政支持，將讓航空、汽車等疫情受災股受益。

一些分析師預計，民主黨多次主張加強對大型科技企業的監管，並要求增加企業稅，加稅的威脅可能會進一步不利科技股。

研究機構 Fundstrat 創辦人 Tom Lee 稱，民主黨全面執政的結果將讓市場前景變得明朗，市場前景是正面的。

瑞士銀行市場策略主管 Peter Rosenstreich 表示，市場正在關注民主黨全勝對經濟復甦的影響，財政刺激和基礎設施支出的預期增加，對價值 / 週期性股票說是個好兆頭，科技股受益可能沒那麼多，可能與它們估值過高也有關。