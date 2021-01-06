喬治亞參院決選民主黨宣布全拿！分析師：類股輪動真的來了

週三 (6 日) 民主黨全面執政的「藍色浪潮」 (Blue Wave) 有望成真，市場應聲震盪，美債殖利率、比特幣和小型股上漲，美元、科技股為主的那斯達克指數開盤下跌，華爾街分析師表示，類股輪動真的來了！

美國喬治亞州 2 席參議員決選 5 日登場，民主黨籍候選人華諾克 (Raphael Warnock) 目前率先奪得一席，另一名民主黨候選人奧索夫 (Jon Ossoff) 因票數領先已自行宣布當選。

若民主黨拿下最後 2 席，兩黨席位將成平手，屆時副總統當選人賀錦麗能投下關鍵票，讓民主黨成為參院多數黨。

民主黨全面執政的「藍色浪潮」 (Blue Wave) 有望成真 (即拜登入主白宮、民主黨掌控參眾兩院)，將對未來美國稅收和支出政策、新冠刺激法案，以及美股前景將產生重大影響。

民主黨全面執政，意味著美國推出更大規模的財政刺激計畫指日可待，華爾街分析師預期，更高美債殖利率、更快的經濟成長和更高的稅收使股市資金行情從大型科技股轉向週期性股票。

類股輪動真的來了？

一些分析人士預計，如果民主黨贏得參議院席位，那麼短期股市就會遭到拋售，重災區落在科技股。

Stifel 首席華盛頓政策策略師 Brian Gardner 稱，股市可能會遭遇拋售潮，因市場擔心民主黨可能會利用其多數優勢，推動國會通過一項比目前更為激進的議程。

Brian Gardner 研判，目前加大財政刺激力度看起來可能成真，並推動更大規模的刺激法案。這可能會促進週期股反彈。

民主黨多次主張對大型科技企業加強監管，並要求增加企業稅，加稅的威脅將進一步不利科技股。

加上，長期美債殖利率上升，可能會對成長股估值產生不利影響。自去年 11 月 9 日以來，尖牙股表現落後於大盤，在美元疲軟和全球增長前景復甦的情況下，也可能會讓資金轉向新興市場股票。

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